Grupa država protiv korupcije (GRECO), antikorupcijsko monitoring tijelo Vijeća Evrope, upozorilo je u svom novom izvještaju o usklađenosti BiH sa ranijem preporukama o sprečavanju korupcije među poslanicima, sucima i tuziocima, da Bosna i Hercegovina niti jednu od 15 preporuka sadržanih u Izvještaju četvrtog kruga evaluacija nije provela na zadovoljavajući način. Djelomično je provedeno jedanaest preporuka, a četiri nisu provedene.

Arhiv / 24sata.info

Izvještaj četvrtog kruga evaulacije o Bosni i Hercegovini je usvojen na 70. Plenarnoj sjednici GRECO-a od 30. novembra do 4. decembra 2015. i javno je objavljen 22. februara 2016. godine nakon što ga je odobrila BiH. Tema četvrtog kruga evaulacije GRECO-a je „Sprječavanje korupcije među članovima parlamenta, sucima i tužiocima“. Prema zahtjevima iz Poslovnika GRECO-a, vlasti Bosne i Hercegovine su predale Izvještaj o stanju za mjere poduzete u cilju provođenja preporuka.



- Što se tiče članova parlamenta, Parlament je poduzeo sitne korake za jačanje svog sistema integriteta, a 2015. godine je napravljena dugo očekivana izmjena i dopuna Kodeksa ponašanja da bi navodno pojačala mehanizme provođenja i nadzora kada je u pitanju kršenje etičkog kodeksa, ali vremenom će se pokazati kako je uistinu proveden u praksi - navodi se u zaključku novog izvještaja GRECO-a.



Nadalje, potrebno je uraditi mnogo toga u pogledu pružanja prilika za savjetovanje i obučavanje članova Parlamenta o pitanjima sprječavanja korupcije.



Smatraju da je novi predloženi zakon o sprječavanju sukoba interesa obećavajući i njime bi se moglo mnogo napredovati kada su u pitanju preporuke GRECO-a. Međutim, trenutno još uvijek ne postoji vjerodostojan i nezavisan mehanizam za rješavanje sukoba interesa ili provjere izjava o imovinskom stanju parlamentaraca na državnom nivou.



- To zahtijeva odlučno i prioritetno djelovanje. Ipak, pozitivno je vidjeti da se u zemlji poduzima bolje koordinirana akcija, dok entiteti i Brčko Distrikt idu sigurnim korakom ka provođenju preporuka GRECO-a u ovoj oblasti i samim tim bolje promovišu načela integriteta u svojim zakonodavstvima- navodi se.



Što se tiče sudija i tužilaca, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je usvojilo nove kriterije za poboljšanje ocjena učinkovitosti tužilaca, smjernice o sprječavanju sukoba interesa u pravosuđu, smjernice o planovima integriteta, kao i smjernicama o

disciplinskim sankcijama. Ovo su isplativi koraci ka provođenju nekih preporuka koje treba potvrditi u praksi. Međutim, mnoge od potrebnih promjena podliježu izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.



- Taj je proces već bio u toku kada je usvojen Izvještaj o evaluaciji i razočaravajuće je to što još nije uspješno završen. GRECO poziva vlasti Bosne i Hercegovine da odlučno ulože napore u tu svrhu - poručuju iz GRECO-a.



U svjetlu navedenog, GRECO napominje da je, zbog trenutnog nedostatka konačnih postignuća, potreban daljnji značajni materijalni napredak kojim će se pokazati da se može dostići prihvatljiv nivo usklađenosti sa preporukama u roku od narednih 18 mjeseci. Međutim, imajući u vidu da je nekoliko suštinskih reformi u toku i pod pretpostavkom da će vlasti Bosne i Hercegovine nastaviti ulagati napore, GRECO zaključuje da trenutni nizak nivo usklađenosti s preporukama nije „globalno nezadovoljavajući” u smislu Pravila 31, stava 8.3 Poslovnika GRECO-a.



GRECO poziva šefa delegacije Bosne i Hercegovine da do 30. septembra, 2019. godine dostavi dodatne informacije u vezi provođenja svih preporuka.



Zaključno, GRECO poziva vlasti Bosne i Hercegovine da, što je to prije moguće odobre objavljivanje izvještaja, obezbijede njegovo prevođenje na nacionalni jezik i omoguće da prevod bude dostupan javno.



(FENA)