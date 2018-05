U Bosni i Hercegovini danas će u jutarnjim satima biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Ilustracija / 24sata.info

Prije podne u jugozapadnim područjima postupno povećanje oblačnosti s kišom i pljuskovima.



Tokom dana kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuje i u ostalim dijelovima.



Padavine lokalno mogu biti i intenzivnije, a moguća je i pojave grada. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu od 14 do 19, a najviša dnevna od 21 do 27 stepeni.



U Sarajevu sunčano, uz postepno naoblačenje tokom dana. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuje tokom poslijepodneva. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 22 stepena.



(Avaz)