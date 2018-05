Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je svima cilj da se što je moguće prije utvrdi uzrok smrti mladića Davida Dragičevića iz Banjaluke i da to jedino mogu uraditi institucije, a prije svega Tužilaštvo i policija.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je pozvao sve institucije da u ovom slučaju ulože dodatne napore.



"Treba im dati šansu. Na kraju sve će to da se završi ili ne završi na sudu i to je jedino relevantno mjesto. Vjerujem da će Tužilaštvo da nastavi predano da radi na tom predmetu. Ohrabrujem ih kao predsjednik i tražim i od policije da preduzmu sve mjere", rekao je Dodik za RTRS.



On je ponovio da su tužioci ti koji će reći ima li sumnje u ubistvo Dragičevića ili je to, naprosto, nesrećan slučaj. "Oni su jedini koji će to kategorizovati i mi ne možemo da govorimo o tome, ni ja ni bilo ko drugi", naglasio je Dodik.



On je rekao će biti pokrenute krivične mjere u svakom slučaju ako se pokaže da je bilo propusta u ponašanju nadležnih institucija ili, ne daj Bože, skrivanja ili bilo kakvih drugih radnji nedostojnih trenutka, vremena ili pozicije policajaca.



"To garantujem", poručio je Dodik, naglasivši da ne postoji niko ko ne bi želio istinu o ovom slučaju.



Dodik je rekao da saosjeća sa porodicom i da ga boli svačija tuga, a ne ovakva nesreća.



"Zato sam pokušao da učinim sve da olakšam i ojačam institucionalni pristup tome. Srpska je gotovo sve učinila sa tog stanovišta. Razgovarao sam sa porodicom da ispunim njihove zahtjeve oko obdukcije i kasnije kada je traženo da se u istragu uključi jedan novi tim. Podržao sam i da se održi posebna sjednica Narodne skupštine. To sam radio da pokažem da ovdje niko nema šta da krije. Nemam nijedan razlog da bilo koju insituciju i pojedinca krijem u svemu tome, iako nisam čuo relevantne podatke da bi moglo da se postupa na drugi način", naglasio je Dodik.



On je istakao da se u javnosti stalno provlači teza da postoje imena onih koji su navodno ubili Davida, ali da je podnesena tužba za ubistvo protiv nepoznatog lica, a ne nekoga sa imenom i prezimenom.



Dodik je rekao da je ponudio porodici da se i neki drugi istražni organi iz inostranstva angažuju u ovom slučaju.



"Ovdje je riječ o tome u šta se vjeruje. Ako je to da dođu austrijski policajci, slažem se da se to uradi i da kažu ako je bilo propusta policije. Ovdje se radi o tome hoćemo li da vjerujemo ili nećemo. Ako vjerujemo, slažem se da se angažuju neke druge strane. Ali nisam siguran da bi vjerovali neki pripadnici grupe 'Pravda za Davida' da bilo ko dođe i kaže to je ovako. Nego se tu isključivo traži istina koju oni hoće da čuju ili koju su sebi na neki način zacrtali", konstatovao je predsjednik Republike.



On je dodao da je Anketni odbor parlamenta Srpske, koji radi svoj posao u vezi sa stradanjem Davida Dragičevića, formiran da ne bude nikakvih spekulacija.



"Oni treba da utvrde da li je u proceduri bilo grešaka ili ne. Oni treba da sačine izvještaj, dostave ga Narodnoj skupštini na usvajanje ili odbijanje. Oni će to morati da sagledaju na objektivan način i da taj izvještaj može da odrazi objektivno stanje stvari na tom terenu", istakao je Dodik.



On je rekao da su neki pokušali da zloupotrijebe ovu tragediju i na njoj politički profitiraju pojavljujući se na Trgu Krajine, te da je indikativno što je Tužilaštvo BiH i manje predmete otimalo od Srpske, samo je slučaj Dragičević ostavilo ovdje.



"Pa smo imali smo sramnu situaciju ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića koji dolazi i promoviše tako nešto. Ako je želio da pomogne, zašto nije rekao ovdje se ne vjeruje institucijama, idemo na institucije BiH. Nisu to učinili. Ima tu mnogo spletkarenja", ocijenio je Dodik.



On je rekao da postoje indicije da se u vezi s ovim slučajem pokušavaju spajati okupljanja u Banjaluci i Sarajevu, što je ranije viđeno kada su građani Federacije BiH palili insitucije i to pokušali prenijeti u Srpsku.



"Uvijek se nađe neko ko je sklon da to podrži. Mislim da ulica nije mjesto gdje to treba rješavati, iako ne osporavam pravo porodici da na ovaj način i javno traži istinu ili bilo kakvu drugu informaciju o stradanju mladića", rekao je Dodik.



On je rekao da skupovi "Pravda za Davida" nisu najavljeni i da ih institucije neće zabranjivati, iako već dobijaju primjedbe za to, kao i da i drugima, među kojima su maturanti, treba dati prostor da kroz razne manifestacije koriste Trg Krajine.



On je rekao da neće podržati promjenu imena Trga Krajine, niti ideju koju neki pojedinci već forsiraju, i podsjetio da je u proteklom ratu poginuo veliki broj boraca, tragično je preminulo 12 beba u banjalučkoj bolnici zbog neodstatka kiseonika pa niko nije tražio promjenu njegovog imena i on je uvijek bio i ostaće Trg Krajine.



(SRNA)