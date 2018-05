Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je da će veoma brzo razgovarati sa predstavnicima Agencije za evropsku graničnu i obalsku stražu /Fronteks/ o pomoći BiH u rješavanju migrantske krize, iako Predsjedništvo još nije usvojilo operativni sporazum sa ovom evropskom sigurnosnom institucijom.

Dragan Mektić / 24sata.info

Mektić je rekao da problem za angažovanje pripadnika Fronteksa predstavlja to što BiH još nije potpisala operativni sporazum sa ovom institucijom, te pojasnio da ga je Vijeće ministara prihvatilo i proslijedilo Predsjedništvu BiH na usvajanje.



"Sada čekamo da ga Predsjedništvo što prije usvoji da bi ušli u proceduru potpisivanja operativnog sporazuma i onda bi to bio pravni osnov za angažovanje Fronteksa u smislu da uputi policijske službenike u BiH", rekao je Mektić Srni.



Mektić je naglasio da će sa predstavnicima Fronteksa, čije je sjedište u Varšavi, razgovarati o mogućoj saradnji i prije potpisivanja operativnog sporazuma, ali da će se, kako kaže, najvjerovatnije morati sačekati da Predsjedništvo usvoji sporazum, da bi pripadnici policija drugih zemalja putem Fronteksa mogli biti upućeni u BiH.



On je naveo da je sa šefom Odjeljenja za vladavinu prava u Kancelariji specijalnog predstavnika EU u BiH Ričardom Vudom razgovarao o apliciranju za sredstva iz kriznog fonda EU koja bi mogla biti iskorištena za pomoć i rješavanje migrantske krize.



"Sutra ću na sjednici Vijeća ministara vidjeti kako da apliciramo za ta sredstva. Da li kao Vijeće ministara ili kao Ministarstvo sigurnosti", naveo je Mektić.



Prema njegovim riječima, BiH je već aplicirala za 1.000.000 eura iz fonda za migracije i izbjeglice Razvojne banke Vijeća Evrope, čiji je BiH član.





(SRNA)