Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je BiH apsolutno nespremna da se suoči sa većim prilivom migranata.

Arhiv / 24sata.info

"Bez obzira što je ovo stvar koja traje nekoliko godina i na osnovu iskustva koja već postoje u regionu, očito da BiH nije spremno dočekala problem i sigurna sam da će to prerasti u krizu", rekla je Cvijanovićeva novinarima na margini regionalne konferencije o terorizmu i migrantskoj krizi u Bijeljini.



Prema njenim riječima, ako se nastavi povećanje ili priliv nelegalnih migranata u BiH to definitivno znači kolaps sistema i veliku prijetnju.



Cvijanovićeva je ukazala da u BiH ne postoje smještajni kapaciteti za prijem migranata i da očito niko nije razvijao ni planove za zbrinjavanje stanovništva u kojim bi bilo precizirano ko šta radi.



"Zemlja koja u vrijeme kada nam saopštava da imaju dnevno 100 ili 150 nelegalnih ulazaka preko granice, koja tada saziva sastanke i pokušava da pravi neke operativne planove - nije ozbiljna", ocijenila je ona.



Cvijanovićeva je istakla da se znalo da problem migranata postoji, ali su se na nivou BiH protekle četiri godine nadali da to nas neće zadesiti.



"Ovdje nije stvar da se vi nadate, nego da predviđate probleme ako ste ozbiljna institucija i da unaprijed pravite određene operativne planove, zato se i došlo do takve situacije da se na granici između kantona dešava ono što jeste cirkus i što pokazuje svu nemoć jedne države", kaže Cvijanovićeva.



Ona je ukazala da je nakon toga uslijedilo međusobno podnošenje krivičnih prijava, optužbe i više komentara onih koji kažu da nije bilo nikakvih zaključaka ni odluka na Savjetu ministara, gdje se samo razmatrala ova tema.



Cvijanovićeva je istakla da problem predstavlja to što postoji tendencija da se sa nivoa BiH uzurpiraju ovlaštenja entiteta i kantona. "Ali nije politika samo da vi idete da zahvatite ono što je nečije, nego je politika da radite u službi građana i da ostvarujete posao za koji ste vi nadležni", poručila je Cvijanovićeva.



Prema njenim riječima, na političkom nebu BiH se prepoznaje da svi ti ljudi koji su zaduženi za ova pitanja već godinama komentarišu i bave se svim drugim pitanjima, samo se niko ne bavi onim za šta dobija svoju dobru platu, što je nedopustivo.



Cvijanovićeva je istakla da su zaključci Vlade Republike Srpske na ovu temu apsolutno validni i na snazi i da se od njih nije odstupilo.



"Tražimo da se stvari urede, ali smo jednako tako glasno rekli da mi nismo ti koji možemo da prihvatamo ovdje ni stotine ni hiljade migranata", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je naglasila da treba biti svjestan da su među njima i mala djeca o kojoj treba da se vodi računa i saosjećanje zbog potrebe da se kreću brojnim zemljama do svog odredišta, ali je ukazala i na drugu dimenziju problema.



"Jesu li to baš sve takve migracije, ili u okviru takvih migracija mi imamo skrivenih rizika na koje nećemo znati odgovoriti, jer ako ne znamo odgovoriti na to da vam može svako preći granicu, kako ćemo odgovoriti na problem da provjerimo ko je među migrantima", upozorila je Cvijanovićeva.



Ona je iznijela saznanja ljudi koji se bave tim poslom da su među migrantima imali ista lica koja su sa trojicom službenika prijavljivali različito mjesto svog porijekla i upitala kako da se BiH nosi sa tim problemom.



"Trebalo je voditi računa o tome da se ojača granica, da se spriječi ili bar značajno umanji priliv nelegalnih ulazaka u zemlju, što naravno nisu uradili", kritikovala je Cvijanovićeva.



Prema njenim riječima, odgovorni u BiH su se umjesto toga sada "uhvatili za glavu" i gledaju da li, pošto ne može vojska, problem može da rješava Sipa ili policija.

(SRNA)