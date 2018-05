Službenik Ministarstva vanjskih poslova BiH Miroslav Kojić, proteklog vikenda je kroz Višegrad u službenom automobilu vozio mladu na vjenčanju jednog od partijskih kolega.

Foto: 24sata.info

Kako saznaje portal SrpskaCafe, Kojić, koji je i predsjednik Opštinskog odbora SDS Višegrad zloupotrebio je svoj položaj u ministarstvu tako što je tokom jedne svadbe u svatovskoj koloni službenim vozilom, okićenim u cvjetove, vozio mladu.



Naime, on je automobil “mercedes” diplomatskih registarskih oznaka BG 23•A•008 iskoristio u privatne svrhe, odnosno za potrebe vjenčanja drugog istaknutog člana njegove partije.



Kako su nam ispričali očevici ovog događaja, Kojić je vozio automobil u koloni iz koje su se čak mogli čuti i pucnji.



– Kolona je bila klasična svatovska u kojoj se slavilo pucanjem u vazduh. A Kojić je ovog sa okićenim službenim “mercedesom” u svatovskoj koloni iz kog se čula sirena i pucnji iz vatrenog oružja, naišao pored spomenika palim borcima Vojske Republike Srpske gdje se tačno u tom trenutku obilježavala godišnjica Višegradske brigade – ispričali su građani Višegrada.



U pitanju je bilo vjenčanje člana opštinskog odbora SDS-a Marka Božića.



Inače, da korištenje službenog vozila u privatne svrhe od strane Miroslava Kojića nije ništa novo, svjedoče i građani Višegrada koji naglašavaju kako su “svakog vikenda u prilici da primjete nepropisno parkiran ovaj Mercedes i to na mjestima na kojima to nije dozvoljeno”.



O ovm slučaju pokušali su da dobijemo izjavu Miroslava Kojića, ali je bio nedostupan, dok se ministar Igor Crnadak nije javljao na telefon.

(24sata.info)