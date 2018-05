U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme.

Arhiv / 24sata.info

Kiša, pljuskovi i grmljavina uglavnom će biti u drugoj polovini dana. U Bosni prijepodne lokalno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine većinom istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stepeni. Najviša dnevna većinom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.



U Hercegovini se u petak, 25. maja prognozira umjereno, a u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Bosni lokalno slabiji pljuskovi su mogući i prijepodne. U drugoj polovini dana u Bosni se očekuju i jači pljuskovi s grmljavinom. U Hercegovini u poslijepodnevnim satima lokalno su mogući slabiji pljuskovi na sjeveru, istoku i jugoistoku.



Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni.



U Bosni će u subotu, 26. maja biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, gdje se u poslijepodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi. U Hercegovini prijepodne bit će sunčano, a u drugoj polovini dana umjereno povećanje oblačnosti. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna većinom između 22 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen.



U BiH u nedjelju, 27. maja prognozira se sunčano sa umjerenom naoblakom. U poslijepodnevnim satima u većem dijelu zemlje su izgledni slabiji lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna većinom između 23 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)