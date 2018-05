Davor Dragičević podnio je danas Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka novih 300 prijava krivičnog djela, kako je navedeno, ubistva njegovog sina Davida. I ove prijave su podnesene protiv nepoznatog i još uvijek slobodnog počinioca, a u narendim danima će ih biti još.

Arhiv / 24sata.info

Dragičević u izjavi novinarima tvrdi “da zna ko je ubio njegovog sina”. Na pitanje zašto bi neko ubio njegovog sina, ustvrdio je da je David “bio drugačiji, ponosan, hrabar, nije se uklapao u sistem, a bio je svjetla budućnost ove zemlje”.



"Znam motive, ali još ih ne mogu reći, niti imena ubica. To ćemo reći na kraju", ustvrdio je.



Ponavlja da je njegov sin, nakon što je ubijen, položen u rječicu Crkvenu 24. marta u ranim jutarnjim satima, te da nije tačno ono što je policija tvrdila na spornoj konferenciji za štampu 26.marta.



"To je montiran proces i to tvrdim od prvog dana. Tražimo samo istinu i pravdu. Kada oni kažu istinu, pravda će biti zadovoljena", ustvrdio je on.



Protiv Davora Dragičevića su rukovodni ljudi MUPRS-a podnijeli prijave za klevetu, a on najavljuje da će istu podnijeti protiv ministra unutrašnjih poslova RS-a Dragana Lukača, jer je "iznio neistinu da je David opljačkao jednu kuću u Banjoj Luci", u noći nestanka.





(FENA)