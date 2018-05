Poslanicima Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, koji na tematskoj sjednici razmatraju problematiku boračke populacije, obratio se predstavnik boračkih udruženja Drago Grbavac navodeći da je još uvijek kamen spoticanja objava boračkog registra.

Foto: FENA

- To je bila obaveza još 2014. godine. Ko nije ubačen on se stidi registra. Nemojte dovoditi ove ljudi što danas protestuju ispred Federalnog parlamenta da nešto učine sebi. To su ljudi koji su bili u logoru ili imaju gelere u sebi. Tako se ne ponaša prema braniteljima - kazao je Grbavac.



Mišljenja je da je do sada rasprava poslanika vođena „ni o čemu“ i da se „nisu pomakli s mrtve tačke“.



- Probleme boraca možete riješiti u pet minuta. Državu će to manje novca koštati. Možete ovo riješiti i molim vas da to uradite. Nadam se da će vam savjest proraditi - poručio je Grbavac dodajući da boraci pristaju samo na konačne zakone, a „nikakve uredbe“.



Demobilisani borac Mirsad Siočić na sjednici je negodovao ono što resorni ministar Salko Bukvarević radi navodeći da demobilisanih boraca nema osam godina, te da tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica nisu bili uključeni borci, jer se vodila u koordinaciji sa boračkim udruženjima.



- Kako je moguće da Patriotska liga broji 13.000 boraca? Pa što je onda pala Bijeljina, Zvornik i drugi gradovi? Zato nam treba registar. Također, potrebno je ispraviti definiciju branioca. Svi kreću od 18. septembra 1991. godine do 23. decembra 1996. godine, godinu dana poslije rata i Dejtona imamo branioce. Sve revizije su rađene naopako jer nemamo registar - poručio je poslanicima Siočić.



Iz Saveza demobilisanih boraca Sabahudin Ramić kazao je da je žalosna činjenica da oni koji su branili svoju državu nemaju zakon.



- Sve nas je manje i manje. Više d 95.000 boraca umrlo je od Dejtona do danas - rekao je Ramić.



Ukazao je da se borci nadaju što skorijem donošenju zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica unatoč činjenici da nisu zadovoljni tekstom Nacrta tog zakona.





(FENA)