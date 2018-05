Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je danas u Sarajevu da je Vijeće ministara BiH usvojilo zapisnik sa prošle sjednice, te verificiralo zaključke u vezi s rješavanjem migrantske krize.

Dragan Mektić / 24sata.info

- Danas smo jednoglasno usvojili i zaključke i zapisnik. Jednoglasno je usvojen i taj plan hitnih mjera i radnji koje trebamo da izvršavamo. Postoji opšti konsenzus, zajednički, u Vijeću ministara po pitanju postupanja nadležnih institucija u vezi s ovim pitanjem - kazao je Mektić.



Navodeći neke od mjera koje treba poduzeti, pomenuo je da treba pojačati zaštitu granice, ojačati Graničnu policiju, nadležne institucije, da treba razgovarati sa susjednim zemljama...



- Sada je na koordinacionom tijelu, koje je zbog izražene problematike migranata dobilo status operativnog tijela, da implementira plan hitnih mjera, zajedno sa svim institucijama u BiH na svim nivoima, i da na taj način kontorlišemo i upravljamo ovom migranskom krizom - smatra Mektić.



Upitan da komentira pojedine izjave da smještanje migranata u Izbjeglički centar u Salakovcu nije u skladu s odlukom Vijeća ministara BiH, jer nije bila verificirana, Mektić je pojasnio da je odluka o Salakovcu donesena 2006. godine, „da je to centar za izbjeglice po osnovu readmisije, po osnovu priznatog statusa“.



- U ovoj krizi, ministarstva funkcioniraju u okviru svojih nadležnosti. Mi smo donijeli odluku da dio tih migranata preusmjerimo u slobodne kapacitete Salakovca i nema nikakve više odluke. Jednom je određen, prije 12 godina, status tog centra i mi to sada poštujemo. Kao što je nekada donesena odluka o azilantskom centru u Delijašu i sada kada treba jednu grupu migranata uputiti tamo, ne treba više donositi odluku - pojasnio je Mektić.



Naveo je da je u Bihaću centar u đačkom domu, u kome se nalazi više od 100 migranata. To je ad hoc formiran prihvatni centar.



- I oni su registrovani, i oni su pod nekim vidom međunarodne zaštite. Ko je donio odluku da taj stari đački dom bude u toj funkciji? Nije niko, tražimo rješenja - kazao je Mektić.



Što se tiče nedavnih dešavanja u vezi s migrantima na Ivan-sedlu, on smatra da će o tome svoju definitivnu riječ reći Tužilaštvo BiH.



- Sve ostalo što radimo, radimo u skladu sa zakonom i nadležnošću pojedinih institucija - naveo je Mektić.



Upitan imaju li plan o tome gdje s migrantima koji tek pristužu u BiH, kazao je da postoji plan, te da su vrlo blizu „jednog definitivnog, konačnog, dobrog rješenja koje će u potpunosti riješiti ovaj problem“.



- Moja odluka od prošle sedmice da dio policijskih snaga Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i SIPA-e uputim kao ispomoć Graničnoj policiji, čini mi se da daje dobre rezultate. Posljednjih nekoliko dana, prateći ukupan broj migranata koje mi na razne načine registrujemo, dođemo do njih, se skoro smanjio približno za dvije trećine. Ne postoji uopšte neka kriza koja nam izmiče kontoroli - tvrdi Mektić.



Po njegovim riječima, kada je rasformirano šatrosko naselje u Sarajevu, bilo je pokušaja da na nekim drugim mjestima pojedine grupe naprave manja šatorska naselja, ali im se to ne dozvoljava.



- Imamo još kapaciteta i u Delijašu. Svi ti koji pokušaju napraviti bilo kakvo 'naselje' ili da postave samo jedan šator bit će u tome spriječeni. Mogu samo da idu u azilantski centar u Delijašu - kazao je Mektić.



Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda je nakon sjednice Vijeća ministara BiH izjavio novinarima da je danas, usvajanjem ovih zaključaka, potvrđeno sve što je on ranije rekao.



- Nikakvih odluka nije bilo. Danas su usvojeni zaključci, akcioni plan i sve one mjere. Oni su danas verificirani i od danas su važeći. Danas je usvojen zapisnik, zapisnik je verificirao zaključke i tijek rasprave koji je bio na prošloj sjednici - kazao je Bevanda.



