Svojom izjavom kako je skup podrške Davoru Dragičeviću koji se svakodnevno dešava na Trgu Krajine smetnja održavanju maturskih šetnji i da se ljudi žale institucijama na to Milorad Dodik je izazvao gomilu, uglavnom negativnih reakcija javnosti naročito na društvenim mrežama.

Arhiv / 24sata.info

Dodik je gostujući u emisiji „Ukrštenica“ na RTRS izjavio da ne osporava pravo porodici da na ovaj način javno traži istinu ali da javne vlasti sad imaju druge prioritete:



„Ali imate dosta nekih koji na drugi način nama u javnoj vlasti nešto prigovaraju, pa nam dolaze zahtjevi koji kažu 'zašto mi sada ne možemo na Trgu da organizujemo maturske šetnje?' i veoma nam je to važno jer se to ne dešava svaki dan“ osvrnuo se Dodik te dodao da „maturanti već imaju određene zastoje u tom pogledu i da do institucija javne vlasti dolaze takvi zahtjevi“.



„Ja bih bio sretan da se to sve završi i definitivno mislim da ulica nije mjesto gdje se to treba rješavati“, rekao je, između ostalog, Milorad Dodik, što je dodatno potpalilo emocije pripadnika grupe „Pravda za Davida“.





(SB)