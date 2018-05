Poslanici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta okončali su raspravu o aktuelnom stanju i problematici boračke populacije usvajanjem zaključaka koje je predložila Radna grupa.

Među zaključcima je i onaj u kojem se od od resornog ministarstva i Vlade FBiH zahtijeva da dostavi Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u hitnu parlamentarnu proceduru, i to najkasnije u roku od 30 dana uz obavezu da se u Prijedlog zakona ugradi pitanje objave Jedinstvenog registra boraca i boračkog dodatka.



Zastupnički dom se obavezuje da u roku od 30 dana razmatra Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja s tim da se u isti ugradi pitanje broja i finansiranja boračkih udruženja.



Nakon što su usvojena dva zaključka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, uslijedilo je slavlje demobilisanih boraca koji se nalaze već nekoliko sati ispred Parlamenta FBiH. Time su pokazali zadovoljstvo usvojenim zaključcima, prenosi N1.



U radnoj grupi formiranoj na početku sjednice bili su predstavnici Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH, parlamentarnog odbora za boračku zaštitu, kao i boraca koji prate zasjedanje u skupštinskoj sali i onih što protestiraju ispred zgrade Parlamenta.



Uporedo s sjednicom trajeo je i protest više stotina demobiliziranih boraca koji traže ispunjenje tri njihova zahtjeva, postavljana vlastima i prije.



Prvi zahtjev je uvođenje boračkog novčanog dodatka braniteljima koji nisu zbrinuti nijednim od dosadašnjih federalnih zakona iz seta boračke legislative, drugi objava registra boraca, a treći zahtjev - prestanak finansiranja svih boračkih udruženja u FBiH.



Prezentirajući Informaciju o aktivnostima Ministarstva na poboljšanju položaja boračkih kategorija za period od 1. aprila 2015. do 30. aprila 2018. godine, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbramebno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević osvrnuo se na zahtjeve boraca, koji su danas protestovali ispred Federalnog parlamenta.



- Do sada nismo uspjeli riješiti prava demobiliziranih boraca, ali ove godine je Nacrt ovog zakona ponovno stavljen u proceduru. Neutrošeni i eventualno dodatni novac bi omogućio da konačno riješimo zakonski pitanje ove kategorije. Predlažemo i donošenje zakona o reprezentativnim boračkim udruženjima jer je u FBiH aktuelan problem predstavljanja branilaca - rekao je Bukvarević.



Kad je riječ o uspostavi registra boraca, dodao je da takav registar postoji za svaku općinu, a da su također dostavljeni registri za Tuzlanski, Zeničko-dobojski i Unsko-sanski kanton, dok su u fazi izrade za Sarajevski, Hercegovačko-neretvanski i druge kantone.



- Registar je prvenstveno potreban institucijama koji se bave boračkom zaštitom, a suština je da ga imaju općine, kantoni i Federacija te sve institucije koje se bave boračko-invaldskom zaštitom. Idemo u pravcu da ga stavimo na raspolaganje svim takvim institucijama - kazao je Bukvarević.



Što se tiče boračkog zahtjeva za prestanak finansiranja svih, izuzetno brojnih boračkih udruženja, on tvrdi da je takva odluka donesena još u augustu prošle godine na nivou Federacije, ali i da su općine te kantoni nastavili finansiranje predvidjevši i u aktuelnoj budžetskoj godini novac za te namjene.



Pozvao je predstavnike boračkih udruženja da se obrate općinskim i kantonalnim nivoima jer po njegovom mišljenju nema opšte podrške na terenu za realizaciju navedenog zahtjeva.



Također, na tematskom zasjedanju federalni premijer Fadil Novalić upozorio je da se ovaj društveni problem o boračkoj populaciji mora realno sagledati i riješiti.



- Stvorena je precepcija da borci nisu zapošljavani, a zaposleno je 122.000 boraca, a 82.000 je u penzionom sistemu - poručio je Novalić poslanicima na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.



