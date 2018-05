Postoje neke stvari koje se nikada neće promjeniti u Mostaru. Rupe po cestama, lokve po cestama i Ante Kvesić na čelu KBC-a Mostar.

Ante Kvesić / 24sata.info

Praksa je u nogometnim klubovima da menadžeri smjenjuju loše špiceve. Ako špic u Zrinjskom ne zabija golove on prestaje biti špic. Potom mu se uruči raskid ugovora. Potom prestaje igrati za Zrinjski. Potom Zrinjski postaje prvak.



U politici to nije tako. Ante Kvesić ne zabija špiceve. Loše igra napad. Još lošije obranu. Kao lijevi i desni bek opet je loš. No non stop je u prvoj momčadi. Zato KBC Mostar nije prvak lige u BIH po pitanju bolnica.



No nema veze. Postoje neke stvari koje se nikada neće promjeniti u Mostaru. Rupe po cestama, lokve po cestama i Ante Kvesić na čelu KBC-a Mostar.



Jer Hrvati u BIH nisu politička nacija. Hrvati su nogometna nacija.



Važno je da je Zrinjski prvak.



Kvesića je na čelo KBC-a, legenda kaže doveo Tuta. Tadašnji gospodar života i smrti u Hercegovini. Lik koji je podvalio mnogima u Haagu. Čovjek koji je bio strah i trepet ovog društva godinama nakon rata.



Kvesić nije strah i trepet. No možda je gospodar života i smrti?



Mi smatramo da zbog generalnog stanja na KBC Mostar, ne samo danas, nego sve ove godine, Kvesić je odavno morao ići na klupu. Loš je igrač.



Politika koja ga drži šteti sama sebi. Moguće je da je on čak i izvrstan igrač, da dušu ne griješimo. Možda radi 25 sati dnevno da bi spasao KBC Mostar. Nepošteno je ne reći da para uvijek fali i da Sarajevo godišnje otima 10 milijuna maraka HNŽ-u.Nepošteno ga je optužiti da je odgovoran za sve. Znamo da se dug generira velikim dijelom zbog nepostaojanja nikakve reforme u zdravstvenom sektoru. Znamo i da samo 30% posto ljudi u BIH plaća zdravstveno osiguranje i da ih 100% koristi. Međutim, ne možemo utvrditi je li Kvesić doista loš kako se čini, dok ne da šansu nekom drugome.



Činjenica je da je bolnica stalno u dubiozama, da su lječnici potplaćeni i bez uplaćenih doprinosa, da se stalni nižu skandali, a da Kvesić živi fenomenalno. U potpunom neskladu sa životom Bolnice.



Stoga predlažemo Kvesiću, sad kad je kupio , kojeg po redu novog bolida, a i osigurao se materijalno, da pokuša jedan mandat prepustiti nekom ekonomisti . Da pokuša od KBC-a načiniti bolnicu. Nekom MBA-ovcu. Pa ako takav, s referencama ne uspije, javno ćemo se ispričati Kvesiću što smo napisali da mislimo da je fakat loš špic.



Pazi Ante, ide ljeto, koji će ti vrag više to? Ajde se malo opusti. Uzmi si neko vrijeme slobodno. Misli malo i na svoje zdravlje. Ima puno ljudi koji te vole i trebaju te zdravog kraj sebe.



Preudhitri rupe na cestama. Ne čekaj da lokve same odu.



Ili ako se baš to tako mora, ako je to prirodna datost, i svemirski poredak, da se bude na čelu KBC-a do mirovine, daj barem uzmi nekog ekonomistu pomoćnika.



(Poskok.info)