Predsjednik Pododbora “Marša mira“ Munir Habibović izjavio je za Fenu da se ove godine očekuje oko šest hiljada učesnika ovog pješačkog pohoda koji se organizira s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici, a od danas je aktivna i web stranica www.marsmira.net na koju se mogu svi zainteresirani prijaviti za učešće.

Arhiv / 24sata.info

Organizirane grupe će moći da se prijave do 1. jula, a individualni učesnici se mogu prijavljivati sve do samog polaska.



Habibović navodi da su ove godine urađene određene izmjene na trasi “Marša mira“ od Kameničkog brda do Buljima.



-Juče smo na Buljimu završili deminiranje i kompletirano je oko 300.000 kvadratnih metara od oktobra prošle godine dosad, zahvaljujući ambasadama SAD-a, Turske i Japana. Trenutno radimo ručno zakopavanje trase koje finansira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Radove planiramo privesti kraju do 20. juna - dodaje Habibović.



Na web stranici će biti objavljen i raspored ulaska grupa i učesnika Marša u Memorijalni centar Potočari.



Habibović ističe da će preživjeli učesnici ‘Marša smrti’ iz 1995. godine, koji učestvuju u Maršu mira, na čelu kolone prvi ući u kompleks Memorijalnog centra Potočari, a zatim djeca s banerom, zatim politički predstavnici te drugi gosti.



U Maršu mira ove godine će učestvovati i djeca iz Potočara.



- Ove godine u kampu ćemo aktivirati naš hor djece iz Potočara koji vodi profesorica Meliha Herić. Oni će da izvode srebrenički inferno. Biće bogat program u skladu sa obilježavanjem 11. jula, radimo puno na pripremama - potcrtao je Habibović, apelirajući na učesnike da se pridržavaju kodeksa ponašanja te da ulazak u Memorijalni centar bude u duhu obilježavanja godišnjice genocida.



Marš mira od Nezuka do Potočara jedna je od najmasovnijih aktivnosti u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima SZ UN-a Srebrenica.



Kolona učesnika, koja broji hiljade ljudi iz skoro svih dijelova svijeta, kreće iz MZ Nezuk (općina Sapna) i u periodu od tri dana prelazi put dug oko 100 kilometara, da bi došla do Potočara.



Učesnici po završetku Marša imaju priliku prisustvovati komemoraciji i učestvovati u obavljanju dženaze-namaza i ukopu identificiranih žrtava genocida, pronađenih u nekoj od masovnih grobnica s lokaliteta kojima su i sami prolazili u sklopu planirane maršute.



