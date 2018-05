Na lokaciji Gornji Skipovac-Topalovići u općini Gračanica jučer je došlo do minskog incidenta, kad je stado ovaca ušlo tri kilometra u obilježeno minsko polje i aktiviralo minu PROM (protiv pješadijska rasprskavajuća odskočna mina). Tom prilikom stradalo je oko 40 ovaca.

Foto: FUCZ

Odmah nakon prijave incidenta deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) izašli su na teren, zatim službenici PU Gračanica, uposlenici općinske Službe civilne zaštite Gračanica, predstavnici BH MAC-a, a zbog udaljenosti do najbliže bolnice na lokaciju je stiglo osoblje hitne pomoći Gračanica s ambulantnim kolima.



- Kako je bilo potrebno osigurati istražne radnje, u skladu s odobrenjem kantonalnog tužioca, demineri FUCZ izvršili su deminiranje pristupnog puta do ostataka eksplodirane mine, odnosno dna koje je ostalo nakon njenog aktiviranja i koji su predati policiji. To područje se nalazi na nekadašnjim linijama razdvajanja pa je zbog toga kontaminirano minama - navode iz Federalne uprava civilne zaštite.



FUCZ još jednom apelira na građane da ne ulaze u obilježena minska polja.



(FENA)