Tradicionalnim mimohodom od centra Kozarca do Šehidskog mezarja u Kamičanima, Kozarčani su danas podsjetili na stradanja bošnjačkog naroda, koje se dogodilo prije 26 godina. Tokom mimohoda kolona je zastala kod Spomen-obilježja u centru, gdje su uklesana imena 1.244 ubijenih žitelja ovog područja, i proučila El-Fatihu.

Sjećanja na logore i pogrom Bošnjaka živa su još u našim srcima, poručili su bivši logoraši.



Refik Jaskić iz Kamičana, sada nastanjen u Švajcarskoj, preživjeli je logoraš "Keraterma" u kojem je bio 62 dana, a potom i u logoru "Trnopolje" gdje je bio mjesec. Prebačen je iz Trnopolja u Karlovac, odakle je stigao u Švajcarsku.



"Svašta smo preživjeli. Svakavu torturu. Bilo je strašno i nikad to nećemo zaboraviti. Ne daj Bože da se ikad ikome ponovi takvo zlo. U ratu mi je nastradao sestrin muž, a sjećanja na logore i pogrom koji su preživjeli Bošnjaci je u glavi i srcu svakog od nas", navodi Jaskić.



Vijenac s cvijećem na Spomen-obilježju položilo je Udruženja žena Kamičani. Njihova predsjednica Aldina Džonlagić-Jauzović rekla je da ovo udruženje svake godine obilježava 24. maj kao Dan sjećanja na sve šehide i pogrom bošnjačkog stanovništva.



"Naše udruženje ima sjedište u Kamičanima, ali smo dio Kozarca i nastojimo da se 24. maj 1992. godine nikad ne zaboravi. Učimo tome svoju djecu, a danas je upriličeno predavanje Islamske zajednice za sve žene", rekla je Džonlagić-Jauzović i dodala da udruženje broji 130 članica, a od toga ih je pola u dijaspori i na razne načine pomažu rad udruženja.



Potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić je rekao za AA da svi imaju obavezu da stalno tragaju za istinom i da se okupljaju na ove datume.



"Nažalost, Prijedor nije doživio tu satisfakciju pravde, nisu dovoljno kažnjeni zločinci naspram razmjera zločina koji su počinili i kvalifikacija zločina u Prijedoru nije onakva kakva bi trebala biti. Nažalost, to je propustio da uradi Međunarodni sud pravde, odosno Krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ali i Međunarodni sud pravde kada je u pitanju tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za agresiju i genocid, ali mi nećemo odustati od traženja pravde. Treba reći da oni koji negiraju zločine oni su sve aktivniji, a oni koji pronose istinu, oni se čini mi se umaraju. Ovakav dan i ovakvo obilježavanje i današnji skup mi daje ohrabrenje da ipak neće doći do tog umaranja i traganja za istinom", navodi Salkić.



Više stotina Kozarčana učestvovalo je danas u mimohodu i podsjetilo na 24. maj 1992. godine kada su pripadnici Vojske Republike Srspke izvršili napad na Kozarac i okolna naselja u kojima je živjelo većinsko bošnjačko stanovništvo. Veliki broj Kozarčana je završio u logorima "Omarska", "Keraterm" i "Trnopolje", a mnogi od njih su nevino stradali. Stanovništvo je prognano sa svojih ognjišta i izbjegao je u zapadno-evropske zemlje ili u Ameriku, Kanadu i Australiju.



Kozarac je nakon razaranja u minulom ratu potpuno obnovljen, najviše zahvaljujući donatorskim sredstvima raznih međunarodnih organizacija, ali i ulaganjima ljudi iz dijaspore. Zaživjela je i privreda, a mnoge strane kompanije su otvorile svoje pogone, gdje je zaposlen određen broj povratnika.





