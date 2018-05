Suđenje osmorici bivših pripadnika Specijalne brigade MUP-a Republike Srpske (RS), optuženih za zločine nad civilima u Srebrenici, danas je ponovno odgođeno na Višem sudu u Beogradu usljed nedolaska jednog od optuženih, a novo ročište zakazano je za 30. maj.

Arhiv / 24sata.info

Naime, suđenje u ovom predmetu, čiji je nastavak bio zakazan za srijedu i četvrtak, 23. i 24. maja, nije moglo biti održano zbog novonastale procesne situacije, odnosno nepristupanja ročištu optuženog Dragomira Parovića.



Kako je Feni kazao predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović, u srijedu je suđenje prekinuto, uz konstataciju da jedan od optuženih nije pristupio ročištu i obrazloženje advokata da je Parović upućen na Psihijatriju, nakon što je sebi nanio povrede, prerezavši vene.

S obzirom na to da u vezi s tim nije priložena nikakva medicinska dokumentacija, sutkinja koja vodi postupak zakazala je nastavak suđenja/ročište za danas i naredila Parovićevo privođenje u sudnicu.



Međutim, Sud je u međuvremenu obaviješten od MUP-a u Novom Sadu da se Parović nalazi na Psihijatriji, te je potvrđeno da je sebi nanio povrede, najvjerovatnije, prilikom pokušaja samoubistva, tako da je suđenje i danas prekinuto te zakazano novo ročište za 30. maj, kada bi se trebale razjasniti novonastale okolnosti.



Tahirović navodi da je optuženi Parović u međuvremenu priznao odgovornost za zločine počinjene u Zemljoradničkoj zadruzi u Kravici i 'prozvao' sedmoricu saoptuženika za sudjelovanje u tim zločinima.



Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu optuženi su - Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidoslav Vasić.



Po optužnici Tužiteljstva za ratne zločine, oni su, zajedno s nepoznatim pripadnicima Specijalne brigade RS, u halama Zemljoradničke zadruge i oko njih u mestu Kravica 14. jula 1995. godine sudjelovali u ubistvima više stotina Bošnjaka.



Među žrtvama koje su ubijene u hangaru Kravice do sada je identificirano više od 1.300 civila bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova 1 i 2 i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica.



Suđenje u ovom predmetu počelo je 6. februara 2017. godine, ali je potom optužnica bila odbačena, jer u vreme njenog podizanja nije bio izabran novi tužitelj za ratne zločine, niti vršilac dužnosti, dok je starom tužitelju prestao mandat.



Potom je novoizbrana tužiteljica za ratne zločine podnijela zahtjev za nastavak postupka po, uvjetno rečeno, staroj optužnici, ali je Viši sud to odbio, jer je smatrao da ona mora da podnese novu optužnicu.



Prema odluci Apelacionog suda iz oktobra prošle godine, postupak za ratni zločin na lokalitetu Kravica nastavljen je po optužnici Tužiteljstva za ratne zločine po kojoj je suđenje počelo.

(FENA)