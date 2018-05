Ministar finansija Republike Srpske, Zoran Tegeltija, izjavio je Srni da je informisan da je Pravobranilaštvo Srpske tražilo da se blokadom računa u bankama UIO izvrši naplata duga od 15 miliona KM Republici Srpskoj, jer predstavnici Federacije BiH u UIO nisu željeli da prihvate prijedlog za rješenje tog problema koji je ponudio direktor Uprave, prenose Nezavisne novine.

"Nama je najvažnije da je u ponedjeljak na sjednici Upravnog odbora UIO, direktor te uprave dostavio prijedlog odluke kako da riješimo problem naplate pravosnažne sudske presude. I Srpska i predsjedavajući Upravnog odbora UIO, Vjekoslav Bevanda bili su saglasni to da se to riješi na taj način, ali protiv takvog, da kažem mirnodopskog, rješenja bili su predstavnici FBiH tako da nije postignut dogovor", rekao je Tegeltija.



On je naveo da je ostao jedini mogući način - blokada računa UIO. "I nismo sretni zbog te činjenice, jer će sasvim sigurno to dovesti u poteškoće i UIO, kao i poreske obveznike, ali pravosnažne sudske odluke moraju da se izvršavaju", zaključio je Tegeltija.



Navodeći da nije tačno da je Ministarstvo finansija Srpske blokiralo račune u bankama UIO i da to nije radilo, niti ima ovlaštenja za tako nešto, Tegeltija je istakao da Ministarstvo finansija Srpske ima presudu protiv Federacije BiH koja je pravosnažna, i Pravobranilaštvo Republike Srpske, koje u tom procesu zastupa Ministarsvo finansija Srpske, preduzima sve korake koji su definisani da se izvrši naplata sredstava.



Sud BiH donio je 7. maja 2015. godine presudu kojom je UIO obavezna da Srpskoj isplati 15 miliona KM plus zatezne kamate zbog nezakonite raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu.



Republika Srpska je 2011. godine podnijela tužbu protiv UIO, tražeći nadoknadu 52,97 miliona KM zbog raspodjele prihoda prikupljenih od PDV-a za 2009. i 2010. godinu na štetu Republike Srpske. Nakon što je taj dug isplaćen, Srpska je povukla tužbu za glavni dug, ali je pred sudom nastavljen postupak za naplatu zatezne kamate u iznosu oko 15 miliona KM.



Sud BiH je presudom od 7. maja 2015. godine obavezao UIO da Srpskoj isplati 15 miliona KM sa zakonskim kamatama počev od 18. novembra 2013. godine do dana isplate.

