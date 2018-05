Manifestacija "Dani Kur'ana" otvorena je u četvrtak u prostorijama Iranskog konzulata u Mostaru, u organizaciji Kulturnog centra Ambasade Irana te u saradnji s Muftijstvom mostarskim.

U sklopu manifestacije, koja se održava treću godinu zaredom, upriličena je izložba kaligrafije, iluminacije, drvoreza i ostalih umjetnina iz Irana.



Na izložbi su predstavljeni kaligrafski radovi autora Saida Reza Kamranija, univerzitetskog profesora i predavača kaligrafije u raznim obrazovnim centrima, potom iluminacije autora Mohsena Agamirija, dobitnika medalje drugog stepena u oblasti umjetnosti i učesnika na brojnim izložbama u svijetu, te drvorezi čiji je autor Golamali Etminani Gasrodašti, profesor s 50 godina umjetničkog staža i dobitnik medalje prvog stepena u oblasti umjetnosti.



Konzul za kulturu Ambasade IR Iran Ali Ameri kazao je kako su na izložbi predstavljena tri vrlo istaknuta iranska umjetnika te kako se nada da će građani Mostara na ovaj način imati priliku da se još bolje i bliže upoznaju s bogatom iranskom kulturom.



Mostarski muftija Salem ef. Dedović izrazio je zadovoljstvo što je Mostar domaćin jedne ovako značajne manifestacije i što je do kulturne razmjene dviju zemalja došlo u mjesecu ramazanu.



"Sretni smo što je ramazan u Gradu Mostaru obogaćen ovim kulturnim događajem i što će javnost imati priliku da upozna umjetnike, doći na ovu izložbi i svjedočiti o jednom prefinjenom islamskom odnosu koji je nadahnut vjerom koja je producirala jednu sjajnu kulturu", kazao je mostarski muftija.



Otvorenju su, među brojnim drugim zvanicama, prisustvovali ambasador Irana u BiH Mahmut Hajdari, predsjednik Skupštine HNK-a Šerif Špago te kantonalni ministar obrazovanja Rašid Hadžović.



Manifestacija "Dani Kur'ana", koja će u Mostaru trajati do 26. maja, bit će upriličena i u Sarajevu od 28. do 31. maja.

