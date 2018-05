Približavanje Srbije članstvu u Evropsku uniju moglo bi upaliti ratni plamen na Balkanu – strahuje lord Pedi Ešdaun (Paddy Ashdown).

Tako je nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini najavljen na jednom od programa BBC-ja.



- Godine 1995. bio sam uz Tuđmana, koji je popio malo više bijelog vina i bio je baš pričljiv. Zamolio sam ga da on iscrta budućnost balkana. To je ona poznata epizoda sa salvetom. On je uzeo olovku, nacrtao na jednoj strani Hrvatsku, na drugoj Srbiju. Pitao sam ga: „A, gdje je Bosna?“, odgovorio mi je: „Nema Bosne.“



A, onda je uzeo olovku i napravio mali krug oko Sarajeva i rekao: „Mogu muslimani ostati ovdje.“



Uz pomoć Evropske unije, mi smo sada u situaciji da idemo tačno u tom smjeru – upozorio je Ešdaun.



On je objasnio da u Hrvatskoj, koja je članica EU, svaki bh. Hrvat ima pasoš te države.



- To znači da bh. Hrvte ne zanimaju reforme u BiH, ne žele pomoći da se one provode, štaviše, gdje god mogu, oni to i opstruiraju i ne može ih se kazniti zbog toga, jer imaju zaklon u dokumentima Hrvatske koji su evropski.



Sada smo suočeni s identičnim scenarijem kada je Srbija u pitanju. Ona je proglašena najbliže članstvu u EU. Time se otvaraju vrata da svaki bh. Srbin uzme pasoš Srbije i putuje, radi, živi u EU...



To dovodi do toga da su jedini koji su ostvljeni na cjedilu i okruženi neprijateljima Bošnjaci! I to je upravo situacija iz 1992. godine.



A EU u svom neznanju i nerazumijevanju, nesvjesno i neometeno, provodi plan Slobodana Miloševića, Franje Tuđmana, Radovana Karadžića i Ratka Mladića – rekao je Ešdaun.



Odgovarajući na novinarsko pitanje, on je priznao da nema jednostavnog rješenja problema, ali i upozorio da Bošnjaci neće dopustiti da ih iko izolira i kažnjava bez krivice.



- Ako se problem ne riješi, na ovaj ili onaj način, ne vidim kako se konflikt može izbjeći. No, mi – EU - možemo uraditi bar jednu stvar, pošto kontroliramo svoje granice. Možemo reći – bilo koji Srbin koji ima samo jedan pasoš, može ući u EU. Bilo ko, ko ima još jedan pasoš, bosanski, naprimjer, ne može ući, sve dok BiH ne bude dio EU.



Da budem precizan – ne vjerujem da rat u BiH sada može buknuti. Ali, ako imamo Putina s jedne, a Erdoana s druge strane, svako sa svojim igricama u i oko BiH i na Balkanu, ja odista ne vidim nijedan drugi realni ishod, osim ratnog. Nažalost, ali je tako – istakao je on.



Ešdaun je upozorio i na separatističke pokrete među bosanskim Srbima i Hrvatima koji jačaju, te da Bošnjaci sami ne mogu provoditi reforme kojima bi BiH ispunila preduvjete za članstvo u EU.



- Srpske i hrvatske političke stranke blokiraju reforme, a mi – EU – pomogli smo im i pomažemo u tome, dajemo im naše dokumente. Time izoliramo Bošnjake, uskraćujemo im perspektivu i prepuštamo na nemilost neprijateljima. Takva evropska politika je monumentalna budalaština! Mi na nju moramo upozoriti i naći modele da djelujemo i spriječimo dalje negativne posljedice. Ne zaboravite, imate Putina, Erdoana, islamski radikalizam naći će idealno mjesto za bujanje... Niko to ne želi, posebno ne Bošnjaci i mi moramo neodložno reagirati – rekao je Ešdaun.

