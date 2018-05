U Bosni će sutra biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini će prijepodne biti sunčano.

Ilustracija / 24sata.info

U drugoj polovini dana, jači razvoj oblačnosti će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Jače padavine će biti u Bosni, a u Hercegovini slabiji pljuskovi. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna većinom između 22 i 28, na jugu zemlje do 32 stepena.



U nedjelju će prijepodne biti pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama u Bosni u jutarnjim satima bit će niska oblačnost. U drugoj polovini dana u većem dijelu BiH s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u Bosni.



Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna većinom između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.



U BiH će u ponedjeljak, 28. maja prijepodne biti pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana, lokalno se očekuju pljuskovi i grmljavina. Na jugu i sjeveru zemlje bit će bez padavina.



Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna većinom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



