Kapiten i napadač bosanskohercegovačke reprezentacije Edin Džeko posjetio je danas Roditeljsku kuću u krugu Pedijatrijske klinike Jezero u Sarajevu, u kojoj borave roditelji sa djecom iz cijele BiH koja se liječe od malignih oboljenja.

Kuća za roditelje oboljele djece raspolaže sa deset apartmana, ima 666 kvadratnih metara, multifunkcionalnu prostoriju s igraonicom i dnevnim boravkom, zajedničku kuhinju i trpezariju, salu, te prostorije za udruženje.



Džeko i Fondacija "Telemach" izabrali su apartman pod nazivom "Start" koji će finansirati u naredne tri godine. Danas su pozvani i ostali - kompanije, institucije, ustanove, udruženja i pojedinci da i oni izaberu neki od apartmana i pomognu u finansiranju Roditeljske kuće.



Džeko je kazao da ovo nije ni prvi, a neće biti ni zadnji put da je on u Roditeljskoj kući.



"Mislim da je meni glavni cilj danas da pokažem ovoj djeci odnosno njihovim roditeljima da smo tu uz njih i da nisu sami. Da treba da vjeruju i vjera će, nadam se na kraju, i ovoj djeci da pomogne da ozdrave što prije. Mislim da ovim treba da pokažemo svim ostalim ljudima, organizacijama da prepoznaju, kao što smo prepoznali mi, da je ova Roditeljska kuća sviju nas", poručio je Džeko.



Izrazio je nadu da će ljudi nastaviti da dolaze.



"Sama posjeta je velika ovim ljudima. Ovo je jedan u nizu projekata Telemacha, koji je danas tu da pomogne ovim ljudima", dodao je Džeko.



Fikret Kubat, direktor Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka", podsjetio je da su Roditeljsku kuću danas posjetili Džeko i predstavnici Fondacije Telemach, a u cilju otvaranja apartmana, jednog od deset u Roditeljskoj kući, čime je pokrenut projekat "Prijatelji Roditeljske kuće".



"Roditeljska kuća funkcioniše već dvije godine, preko 100 porodica je koristilo benefite i koristi ove kuće. Mogu da kažem da je ova kuća sigurno ispunila svoju misiju i da osmijeh ove djece najbolje govori koliko su ovdje sretni i koliko je ovo sve važno za njih, njihove porodice, a vjerujem i cijelu društvenu zajednicu", pojasnio je Kubat.



Kako su u Roditeljskoj kući apartmani tematski uređeni i imaju svoje nazive, oni su odabrali apartman pod nazivom „Start“ i na taj način započinju sa jednom zaista divnom pričom.



"Mi smo zajednički osmislili program pokroviteljstva naših apartmana pa smo izabrali 'Start' apartman da to bude početni program koji danas najavljujemo. Fondacija Telemach i Edin Džeko će biti pokrovitelji apartmana na tri godine. Pokrivat će troškove tog apartmana tri godine. To će ponudit rješenje kako finansirati Roditeljsku kuću", istakao je Kubat.



Kako je kazao, na ovaj način kompanije, državne institucije i drugi mogu pomoći u funkcionisanju Roditeljske kuće.



"Ovo nije samo kuća ljudi koji su ovdje nego sviju nas", dodao je Kubat.



Predsjednica Upravnog odbora Fondacije "Telemach" Hajdi Mostić izjavila je da su danas u Roditeljskoj kući da podrže program "Budi prijatelj sobe" i da finansiranjem jedne od sobe osiguraju dugoročno, strateško, samoodrživo finansiranje ove kuće.



"Edin je sad ne samo vrhunski profesionalac nego čovjek velikog srca, humanista koji na najbolji način predstavlja ovu zemlju i uzor je mladima", pojasnila je ona.



Pozvala je sugrađanke i sugrađane i ostale kompanije u BiH da u što kraćem roku sve sobe u Roditeljskoj kući dobiju svog prijatelja.





