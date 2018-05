Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač tvrdi da je protiv člana Anektnog odbora uime grupe "Pravda za Davida“ Borislava Radovanovića potvrđena optužnica za krivično djelo pokušaja ubistva načelnika Policijske uprave Prijedor Dalibora Ivanića te je zatražio da se on isključi iz rada ovog odbora.

Dragan Lukač / 24sata.info

Optužnicu protiv Radovanovića, suspendovanog pripadnika policije RS-a je, kako je kazao, potvrdio Osnovni sud u Prijedoru.



Stoga je osporio mogućnost da mu Radovanović postavlja pitanja na današnjoj sjednici Anketnog odbora, formiranog odlukom Narodne skupštine RS-a s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića.



Radovanović je na ovo odgovorio da ne priznaje sud. Ministra policije RS-a je upitao da li je "postao sudija i da li mu on iznosi presude, u postupku koji se vodi i u kojem je obavijestio sud da ih ne priznaje zbog nezakonitosti koje je pronašao u ovom slučaju".



Lukač je upitao i predsjednika Anketnog odbora Branislava Borenovića zašto su takvog čovjeka uključili u rad Anketnog odbora, a dobio je odgovor da su ispoštovali odluke Narodne skupštine RS-a o formiranju ovog odbora.



-Nećemo praviti cirkus...Uključili ste u Anketni odbor čovjeka protiv kojeg se vodi postupak krivičnog djela pokušaja ubistva načelnika Ivanića i zloupotrijebili ste odluku Narode skupštine – rekao je Lukač.



Borenović je rekao da nisu zloupotrijebili odluku Narodne skupštine i da nisu mogli znati za postupak protiv Radovanovića.



Sjednica Anketnog odbora je, nakon kraće pauze, nastavljena tako što je Lukač najavio da neće odgovarati na pitanja Radovanovića.



Lukač je prethodno naglasio da stoji u potpunosti iza svojih ranijih izjava u vezi sa slučajem stradanja Davida Dragičevića te da misli da je istraga u ovom predmetu vođena na ispravan način.



Na sjednici Anketnog odbora, formiranog odlukom Narodne skupštine RS-a s ciljem sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića, Lukač je rekao da MUPRS nije kvalifikovao dijelo kada je u pitanju stradanje ovog mladića, niti da se radi o ubistvu, zadesnoj smrti ili nečem drugo, već to radi tužilaštvo.



Potvrdio je da jeste govorio da do momenta predaje izvještaja tužilaštvu nisu utvrđeni elementi krivičnog djela što, kaže, ni do danas nije utvrđeno.



Na pitanje da li je spreman podnijeti političku odgovornost, odnosno ostavku, on je naveo da o tome ne odlučuje opozicija, koja, kako je naveo, to priželjkuje.



- Apsulutno se ne osjećam odgovornim. Mislim da se istraga vodi na ispravan način – kazao je Lukač i dodao da je njegova ostavka uvijek na raspolaganju onome kome to treba da podnese te da ne misli biti stotinu godina ministar.



(FENA)