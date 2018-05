Skoro dva mjeseca prošla su od dana kad su propali pregovori Vlade HNK-a s jedne i Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika HNK-a i Sindikata radnika SKB-a Mostar s druge strane. Od tad do danas nije se desilo apsolutno ništa vrijeno pomena, što je bio povod da strpljivi članovi Sindikata nezavisnih radnika sazovu konferenciju za medije.

Foto: 24sata.info

Na njoj su skrenuli pažnju na loš status i pomalo ponižavajući tretman. Vladi je poručeno da će u slučaju da se nešto ne poduzme u narednih sedam dana i ovaj sindikat započeti proceduru generalnog štrajka. Predsjednik Osman Tufek podsjetio je na minimum koji se traži, a to je povećanje koeficienta za 0,2 i satnica u iznosu od 2,3 KM. Tvrdi i da se Vlada tokom pregovora ponašala na način da je diskriminirala Sindikat medicinskih radnika, koji je mnogo brojniji od Sindikata doktora, prema kojem se kako je rekao, imalo i ima bolji odnos.



- Ministar Opsenica uvjeravao nas je da ćemo nakon isteka roka od 45 dana u slučaju da se ne dogovorimo, produžiti pregovore, da bi po isteku roka predložio arbitražu i od tad se i ne javlja. Mi smo, dakle, izvarani od strane ministra, a na kasnije dopise nije odgovorio ni premijer Herceg, rekao je Tufek.



Njegov kolega Ermin Tanović podsjetio je i na neusaglašen stav dvaju sindikata koji su zajedno pregovarali s Vladom, što je ustvari i presudilo da pregovori propadnu.



- Članstvo je nezadovoljno, posebno znajući da smo mnogo prije doktora započeli pregovore, da su oni danas pred ostavrenjem ciljeva, dok smo mi istovremeno na ledu. Ne tražimo ništa što nam Zakon o radu FBiH ne garantuje. Morate znati da danas nismo dosegli ni minimum satnice i plate zagarantovanih tim Zakonom. Uz dužno poštovanje ljekarima koji jesu najvažnija karika u lancu, pojedini zdravstveni radnici ipak ne zaslužuju ponižavajuće dohotke, rekao je Tanović.



Smatra i da udovoljavanje zahtjevima ljekara i odbijanje zahtjeva medicinskih radnika kasnije može dovesti do nesrazmjera u platama, pa neminovno i do narušavanja odnosa na štetu pacijenata.



(24sata.info)