Branislav Borenović, predsjednik Anketnog odbora, formiranog Odlukom Narodne skupštine RS-a s ciljem sagledavanja relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića, najavio je danas da bi sredinom naredne sedmice trebalo da sačine izvještaj i dostave parlamentu na razmatranje.

Branislav Borenović / 24sata.info

Anketnom odboru su danas izjave dali ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač, tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka Dalibor Vrećo i glavni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka Želimir Lepir.



U proteklom periodu izjave su dali direktor Zavoda za sudsku medicinu RS-a Željko Karan, načelnik Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Darko Ilić, direktor policije RS-a Darko Ćulum i načelnik Uprave kriminalističke policije MUPRS-a Siniša Kostrešević.



Borenović je pitao Lepira da li povreda tajnosti istrage, ako je saopćio podatka gdje su tačno poslani nalazi dvije obdukcije na ekspertizu i da li to može eventualnom počiniocu krivičnog djela dati prostor da izvrši pritisak u smislu eventulanog kreiranja nalaza izvještaja. Lepir je odgovorio da je javnost to tražila, te da misli da nije nikakva povreda to što su javno rekli gdje će se obaviti vještačenje. Lepira je pitao i da li je praksa da se pripadnici policije i tužioci usmeno dogovaraju da ne rade uviđaj.



Borenović je rekao glavnom tužiocu i da je izjavio da je poslat dio mozga na vještačenje, te kako je to moguće ako ga nisu uzeli tokom obdukcije, na šta je Lepir rekao da su ga izuzeli prilikom reobdukcije.



Lepir tvrdi i da je toksikološki nalaz nedavno urađen u Beogradu i da očekuju rezultate.



Na pitanje da li je razmišljao o ostavci zbog ovog slučaja, glavni tužilac Okružnog tužilaštva Banja Luka je da ustvrdio da je njegova savjest čista i da uopće nije razmišljao o ostavci.



Govorio je i o izvještaju koji je dostavila policija i ocijenio da je, kada su ga pregledali, "iz sadržaja proizilazilo da se radi o zadesnoj smrti, ali da to policija nije navela".



Kazao je i da je neuobičajeno da patolog prisustvuje konferencija za štampu policije, što je bio slučaj 26. marta. Neoubičajeno je, kako je dodao, da se on naziva sučesnikom u ubistvu, kao i da je izložen neviđenom pritisku pojedinaca i optužbama, kao i neki tužioci.



Narodna skupština RS-a formirala je na 26. posebnoj sjednici 10. maja Anketni odbor s ciljem sagledavanja relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja Davida Dragičevića.



Tom odlukom Anketni odbor se obavezao da od svih relevantnih institucija zatraži izvještaje, neophodne podatke, obavještenja, kao i da pribavi potrebne izjave pojedinaca, a sve u cilju kreiranja što potpunijeg izvještaja, koji treba da podnese parlamentu.



Predsjednik Anketnog odbora je Branislav Borenović, zamjenik predsjednika Drago Kalabić, a članovi Nedeljko Glamočak, Milanko Mihajilica i Goran Đorđić.





(FENA)