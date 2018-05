Plesni klub “Aster” iz Sarajeva je na Europskom prvenstvu u latinoameričkim plesovima u francuskom Vienne pored Lyona nedavno osvojio zlato, srebro i bronzu.

Foto: FENA

Među osvajačima medalja bila je i 13-godišnja Sarajka Hena Helppikangas, koja svakako dijeli želju, volju, ljubav i upornost svojih trenera, za koje kaže da su joj pored mame i mlađeg brata, uvijek bili “najveća podrška u trudu i upornosti”. Zajedno sa kolegicama i trenerima iz kluba nastupila je na Europskom prvenstvu u latinoameričkim plesovima u francuskom gradu Vienne, nedaleko od Lyona.



Aktivno pleše već šest godina, ali kako kaže, pleše još od malih nogu. Svjesna je svog truda i maksimalnog zalaganja u Plesnom klubu, ali i ponosna na rezultate. To je i dokazala osvajanjem medalja, pa je iz Francuske donijela zlatnu europsku medalju u kategoriji “formacija juniori”, srebrenu u kategoriji “latino grupe”, dok je u kategoriji “duo” zauzela četvrto mjesto.



Ističe da su treninzi, posebno prije takmičenja, jako naporni.



Kada priča o takmičenju u Francuskoj, ističe da je osjetila nevjerovatnu sreću kada se himna BiH oglasila cijelom dvoranom, a naša zastava zavijorila na pobjedničkom jarbolu.



- Osjećaj topline oko srca je bio neopisiv – izjavila je za Fenu 13-godišnja članica Plesnog kluba “Aster” iz Sarajeva.



Hena citira svog trenera Vedrana Marčetu i kaže: "Uspjeh je još i veći i značajniji imajući u vidu da BiH i nije baš tipična latino-plesna zemlja za razliku od jedne, recimo, Italije u kojoj ima više registriranih plesača nego BiH stanovnika".



Ono što plesačima u BiH nedostaje je, kao i u većini drugih sportova, bilo kakva potpora države, društva.



- I sam put u Francusku je bio dosta teško organiziran, jer je i dalek i skup. To nije samo odlazak na prvenstvo, tu su i troškovi pripreme, kupovina kostima koji su jako skupi – kaže Hena.



Ističe da obožava plesati, da je to je prelijep osjećaj i "kada znaš plesati možeš to pokazati bilo gdje i to je također prelijepo".



Ponavlja da je za sve posebno zahvalna trenerima što su joj "davali vjetar u leđa” i svačemu je naučili.



Za kraj je naglasila da kad pleše, jednostavno joj sve brige izađu iz glave. Hena Helppikangas osim plesa trenira i karate, plivanje i jahanje.







(FENA)