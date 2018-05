Potpredsjednik Saveza za bolju budućnost (SBB) i šef Kluba Koalicije Domovina u Narodnoj skupštini RS Admir Čavka tvrdi da su sredstva koja u BiH uđu posredstvom doznaka iz dijaspore značajno veća u odnosu na direktne strane investicije. To su, kaže Čavka, podaci Svjetske banke koji govore koliko je dijaspora značajna za BiH.

- Nekadašnje ratne izbjeglice koje su spasavale živote sa kesama u rukama i koje su se otisnule u daleki svijet pun neizvjesnosi danas su među najuglednijim građanima Evropske unije i svijeta. Mnoga istraživanja pokazuju da su se Bosanci i Hercegovci najbolje integrisali u društva u koja su došli i da su ratne traume zamijenili obrazovanjen - kazao je Čavka.



Danas su oni, dodaje Čavka, visoko obrazovani ljudi - profesori su na najuglednijim univerzitetima širom svijeta, doktori, inženjeri i advokati i mnogo je među njima onih koji žele da pomognu razvoj svoje domovine.



- Vrijeme da se ovi ljudi direktno uključe u izborne cikluse u BiH i tako uzmu stvari u svoje ruke. Samo u Skandinaviji živi preko 100.000 Bosanaca i Hercegovaca koji imaju pravo da glasaju u manjem bh. entitetu, a mali je broj koji iskoristi ovi pravo. Stoga moramo uključiti ove ljude u same procese odlučivanja, kao i u registraciju samih glasača - istakao je Čavka.



Na listama za opšte izbore u oktobru ove godine, kazao je on, bh. dijaspora će zasigurno imati kandidate. Obrazovani ljudi iz dijaspore koji žele da budu nosioci određenih lista će direktno zastupati ineterse bh. dijaspore.



- Stoga pozivam sve državljane Bosne i Hercegovine u inostranstvu da se registruju za glasanje putem pošte do 24. jula i da iskoriste svoje glasačko pravo na općim izborima. Samo zajedno možemo i moramo stvarati bolju budućnost za sve nas - rekao je Čavka.



