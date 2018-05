Dijagnoza zdravstvenog sistema iz ugla pacijenta u HNK-a, bila je tema okruglog stola održanog u prostoru Američkog kutka u Mostaru, u organizaciji mreže Naše društvo.

Jedan od izlagača Marin Bago za trenutno stanje u zdravstvu HNK-a rekao je da je izvan zakonskih okvira, te da su dugo već narušena sva tri stupa na kojima zdravstvo počiva. Prvo načelo je načelo solidarnosti, a Bago je naveo kako građani danas ustvari ne znaju s kim se solidariziraju, a s kim ne. Razlog je jednostavan.



- Tamo gdje bismo se trebali dodatno solidarizirati, dakle kod penzionera, starih i iznemoglih i bolesnih, naplaćuju se dodatne usluge. Zdravstveno vijeće koje radi evaluaciju i koje bi trebala imati svaka županija je narušeno, dok je plaćanje zdravstvenih usluga ključni problem. Zakonodavstvo kaže da se zdravstvene usluge plaćaju po obimu, vrsti i kvalitetu, dok se kod nas godinama radi paušalo. Dakle, dali smo milijarde, a da ne znamo efekat. Nezadovoljstvo pacijenata je veliko, a od zadovoljstva pacijenata zavisi i status ljekara. Sustav je narušen, stvorio se paralelni sustav, a novac teče nekontrolirano, rekao je.



Dodao je i da zbog kršenja zakona svaki pacijent dva puta plaća zdravstvenu zaštitu, podsjećajući das u naši zakoni danas tržišno orijentisani.



- Zavod zdravstvenog osiguranja ne smije praviti razliku između javnih i privatnih institucija. Imamo slučajeve da u bolnici čekamo, a da ljekar kojeg smo čekali popodne istu uslugu naplaćuje u privatnoj ordinaciji. Sve to je posljedica kršenja zakona, koji su odlični, ali se ne poštuju. A ukoliko bismo se vratili u zakonske okvire, već nakon šest mjeseci imali bismo kvalitetne rezultate koji bi išli u prilog povećavanja zadovoljstva pacijenta. U ovom momentu zakazale su institucije Zavoda, Ministarstva zdravstva, Vlade i Skupštine. Niko nije stao u obranu prava pacijenata, kazao je Bago.



Husein Oručević kaže da je neophodno imati operativne planove i znati na što se ustvari troši novac u zdravstvu.



- Kad paušalno dijelimo novac on ostaje ustanovama onako kako oni žele. Mi ne znamo na što se on troši i u kojoj mjeri. Kad budemo to znali, moći ćemo procineniti da li novca ima ili ne. Dok nema kontrole potrošenog novca od strane Ministarstva i ZZO-a, ne možemo znati pravo stanje. Mi smo tek na tragu da to otkrijemo. Princip i metoda paušalog trošenja novca slična je kod komunale, kazao je Oručević.



Predsjednik Nezavisnog sindikata uposlenih u zdravstvu HNK-a Osman Tufek rekao je da postoji niz stvari koje je potrebno uraditi za poboljšanje stanja u zdravstvu. Tvrdi da menadžment i predstavnici Fonda uporno pričaju o nedostatku novca, kao i da novca ustvari ima, ali da nije raspoređen na željeni način.



- Duže od deceniju satnica zdravstvenih radnika nije povećana ni za jednu marku. Plata čistačice u bolnici Južni logor je 330 KM, što je mimo svih kriterija. Došlo je vrijeme da se stavke povećaju. Kvalitet usluge od toga zavisi. Medicinska sestra koja na intezivnoj njezi radi cijelu noć nema plaćen prijevoz, nije adekvatno plaćena i normalno je da i to utječe na kvalitet usluge, izjavio je Tufek.



