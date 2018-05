Igor Babić, generalni konzul BiH u Milanu, potvrdio je za "Nezavisne" da je Konzulat u kontaktu sa italijanskom policijom nakon što je jutros izgorio autobus u kojem su se vozili banjalučki srednjoškolci, te da mu je iz više izvora potvrđeno da nema povrijeđenih.

Foto: Nezavisne novine

"Izgorjele su djeci putne isprave, ali ne bi trebalo biti problema da se to riješi. To bi trebalo biti riješeno brzo", kazao je Babić.



Dodao je da će djeci biti pružena maksimalna pomoć.



"Biće pružena podrška tim ljudima, i u smisli mog ličnog kontakta sa policijom i Crvenim krstom, da u ovom trenutkom dobiju svu pažnju, jer su u stanju šoka, jer je izgorjelo vozilo u kojem su se kretali. To je već 'dovoljno' da im je učinilo ekskurziju ne toliko lijepom", naglasio je Babić.



(NN)