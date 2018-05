U Kantonalnom sudu Sarajevo danas je nastavljeno suđenje Sanjinu Sefiću za izazivanje teške saobraćajne nesreće u kojoj su živote izgubile studentice Selma Agić i Edita Malkoč.

Foto: 24sata.info

Svjedočio je optuženi Sefić. Govorio je o noći kada se dogodila stravična nesreća, ali i o svom životu prije ovog slučaja.



Kazao je kako je deset dana prije nesreće stigao u Sarajevo iz Španije, gdje je radio na građevini. Tragične noći bio je kod prijateljice na kafi. Rekao je da je bio prehlađen, da se osjećao loše, te da je zato krenuo kući.



Rekao je da je vozio desnom trakom iz pravca Pofalića prema Marindvoru i da je kroz raskrsnicu prošao kroz zeleno svjetlo kada je osjetio jak udar.



- Nisam znao šta se desilo. Nastavio sam voziti i na Kovačićima sam skrenuo prema Grbavici, gdje sam se zaustavio na parkingu. Izašao sam da pregledam auto. Tada sam vidio krv na autu i komade tkanine. Od tog trenutka do momenta predaje u Novom Sadu, više se ničega ne sjećam - rekao je Sefić i dodao da je bio u šoku jer je vozilo u vlasništvu njegovog oca.



Sefić je naglasio da se sam predao u Novom Sadu i da ima dokaz za to.



- Želim da izrazim duboko saučešće porodici. Kajem se, žao mi je. Ja ću da odgovaram za ovo što sam uradio. Dvije godine ne spavam - rekao je Sefić.



Odgovarajući na pitanja tužiteljice Advije Hajdo-Balte, kazao je da uopće nije vidio djevojke na cesti i da nije znao da ih je udario, dok to nije čuo na radiju.



- Tada mi se svijet srušio. Ovo je bio nesretan slučaj. Volio bih da sam ja nastradao u ovoj nesreći - kazao je Sefić.

(Avaz)