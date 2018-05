Aktivisti iz Gračanice javljaju da se ponovo dešava trovanje Spreče.

- Riba više nema da nas upozore. Sada Spreča postaje teren za sve veća i jača trovanja. Držite se dok nije kasno. Sada je Koksara zagađivač. Ispuštene su velike količine katrana - javljaju aktivisti.



Aktivisti sa terena mole Inicijalni odbor da se uključi i da alarmiraju sve nadležne iz općina Gračanica, Petrovo Doboj i Doboj-Istok.



- Katran sadrži kancerogene spojeve, i to čitav niz jedinjenja. Posljedice - dugoročno ugroženo zdravlje stanovnika ukoliko zagađena voda dospije u podzemne ili u lanac ishrane - ističu iz Građanskog aktivizma Gračanica.



Aktivisti dodaju da oni više nemaju snage i mole građane po mjesnim zajednicama, mahalama Gračanice, Petrova Doboja i Doboj-Istoka da se organiziraju i izađu na ulice.



- Ispust je direktno snimljen na Koksari, a uzorci su uzeti. Mjesto ispuštanja toksičnih voda u rijeku Spreču. Neugodan miris koji dolazi iz ovog ispusta je teško opisati. Molimo inspekcije da se oglase i izađu na uvid. Građani koji trpe sve ovo neka nam je na savjesti što ovakve stvari prešućujemo. Podignimo glas protiv trovanja, spasimo makar generacije koje dolaze - kažu aktivisti za BUKU.



Podsjetimo da je općinu Lukavac kod Tuzle početkom aprila pogodila ekološka katastrofa velikih razmjera nakon što je pukao nasip, zbog čega je došlo do isticanja veće količine tekućine s taloga "bijelog mora" iz tvornice "Sisecam soda Lukavac".



Tada je Tekućina iz taložnice "bijelo more" poplavila poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču.



Uslijedila je katastrofa.





