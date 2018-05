Visoki komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih naroda (UNHCR) u najnovijem izvještaju upozorava na stalni rast priliva izbjeglica na područje zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina, kao “novootkrivena” ruta za prolaz prema Evropskoj uniji, pod posebnim je pritiskom migranata.

Arhiv / 24sata.info

Sedmični podaci



UNHCR na sedmičnoj bazi prati kretanje migranata. Navodi da je u Srbiji zabilježen stabilan priliv novih migranata iz Afganistana, Pakistana i Irana. Upravo je Iran “problematičan” za sve više agencija koje prate migrante i nastoje im pomoći.



Zahvaljujući bezviznom režimu sa Srbijom te direktnim jeftinim letovima s Beogradom, sve veći broj Iranaca dolazi u BiH, upozorio je novinar britanskog magazina “The Economist” Tim Džuda (Judah).



U kratkoj informaciji objavljenoj u internet-izdanju ovog medija, kao uvod u duži tekst koji će biti objavljen u printanom izdanju, Džuda navodi da će samo tokom ove sedmice, “skoro 500 izbjeglica i migranata pokušati doći do Evropske unije preko BiH”.



- Mnogi od njih zapeli su u Grčkoj i Srbiji još od vremena zatvaranja tzv. balkanske rute 2016. godine. Bosna i Hercegovina se sve donedavno zaobilazila. Ali, već u ovoj godini 4.500 ljudi ilegalno se provuklo u ovu državu. Od tog broja je polovina ostala na njenom tlu.



Bosanskohercegovačke policijske snage počele su ojačavati kontrolu granice prema Crnoj Gori i Srbiji, a policija Hrvatske intenzivira kontrolu svoje EU granice s BiH.



Teorija zavjere



S izborima pred kraj godine, migranti su postali koristan politički instrument. Milorad Dodik, lider bosanskih Srba, optužuje Bošnjake za zavjeru kojom žele promijeniti demografsku strukturu zemlje. To bi se, prema Dodiku, desilo uvozom muslimanskih migranata, mada rijetko ko od njih i pomišlja na ostanak u Bosni.



I još jedan novi detalj - od onih koji preko BiH nastoje doći u EU, 10 posto je Iranaca - navodi Džuda.



Zanimljivo je da se sa sve većim prilivom migranata, povećava i broj kolektivnih izgona onih koji su ilegalno ušli. Bosna i Hercegovina je do sada u 46 slučajeva izrekla mjere kolektivnog izgona. Hrvatska prednjači s čak 226 slučajeva.



Vijeće Evrope: Milioni raseljenih



U Evropi žive skoro četiri miliona interno raseljenih osoba, upozorilo je Vijeće Evrope. Oni su uglavnom u Ukrajini, Turskoj, ali i u BiH i Srbiji. Najstarija evropska institucija pozvala je na solidarnost i pomoć ovim ljudima. U najnovijem izvještaju, objavljenom jučer, navedeno je i da je broj interno raseljenih u BiH povećan posljednjih godina. Kao razlog su navedene razorne poplave iz 2014. godine.



(Avaz)