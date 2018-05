Direktor Centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov ocijenio je danas da je za predsjednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika priča o ujedinjenju sa Srbijom postala politička mantra koju ponavlja zbog unutrašnjih potreba, ali i dodao da je to opasna retorika koja nailazi na prećutnu saglasnost Beograda.

Aleksandar Popov / 24sata.info

"Priča o ujedinjenju sa Srbijom je kod njega postala mantra koju ponavlja pre svega zbog unutrašnjih potreba, kako bi homogenizovao Srbe i pokazao se kao njihov tobože najveći zaštitnik time što obećava ujedinjenje u kontekstu predstojećih izbora", kazao je Popov za agenciju Beta.



Prema njegovim riječima, takva Dodikova retorika je veoma opasna, jer uvlači i ruski faktor, a Rusiji odgovara da se involvira što dublje u prilike u regionu.



"Dakle, pored Turske, uključuje se i Rusija u zbivanja u BiH i samim tim počinje nadmetanje velikih sila u našem regonu", rekao je Popov, koji je kritikovao visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH Valentina Inzka jer ne koristi svoja široka ovlaštenja i ne sankcionise političare koji rade na destabilizaciji BiH, već se ponaša kao "obični posmatrač prilika".Ocijenio je da Dodikova retorika odgovara i nacionalističkim partijama Bošnjaka i Hrvata.



"To je igranka unutar BiH, koja se dešava zahvaljujući nesavršenosti Dejtonskog sporazuma, jer on nije od BiH napravio građansku i funkcionalnu državu", kazao je Popov.



Prema njegovim riječima, još veći problem predstavlja činjenica da to što Dodik govori nailazi na prećutnu saglasnost Beograda, koji računa da bi gubitak Kosova mogao kompenzovati pripajanjem Republike Srpske Srbiji.



"To je opasno razmišljanje Beograda, a Dodik samo doliva ulje na vatru", upozorio je Popov.



U izjavi za Betu Popov je ocijenio i da će Dodik "po svaku cenu" nastaviti sa pokušajima destabilizacije Bosne i Hercegovine, jer to vidi kao jedini način da bi politički preživeo.



"On će u ovoj izbornoj godini u BiH sigurno napraviti neke korake ka nestabilnosti te države, kako bi opstao na vlasti i kako ne bi snosio krivične sankcije", rekao je Popov i dodao da bi stvari izgledale drugačije da sudovi i tužilaštva u BiH rade svoj posao onako kako bi trebalo da ga rade.



On je dodao da se može očekivati da Dodik u izbornoj godini izvede još neki "spektakularan potez", poput raspisivanja referenduma o Danu Republike Srpske, s ciljem dalje destabilizacije BiH.



Ocijenio je da Dodikova najava da će se kandidovati za člana Predsjedništva BiH može da znači da pokušava da se skloni iz Banjaluke, ali prije može da znači da Dodik želi da sa mjesta člana Predsjedništva BiH nastavi sa destabilizacijom države, prenosi Beta.



(24sata.info)