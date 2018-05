Vlada Srednjobosanske županije (SBŽ) ne prihvaća zahtjev za povećanje koeficijenata zdravstvenim djelatnicima, dok štrajk upozorenja, koji je pokrenuo županijski odbor Neovisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu, smatra pravno neutemeljenim, izjavio je ministar zdravstva Nikola Grubešić.

Nikola Grubešić / 24sata.info

- Zahtjev za povećanje koeficijenata podrazumijeva izdvajanje višemilijunskog iznosa i o tome možemo razgovarati tek iduće godine kada budu gotovi određeni dokumenti na razini zdravstva Federacije BiH i kada sačinimo završni račun Zavoda za zdravstveno osiguranje SBŽ-a. Moramo voditi računa o racionalnom korištenju sredstava i ne možemo sve usmjeriti prema plaćama zdravstvenih djelatnika, nego i prema pravima osiguranika - rekao je Grubešić novinarima.



On je naglasio da bi Vladina ponuda, o povećanju satnice na 2,4 KM, omogućila medicinskom osoblju sa srednjom stručnom spremom, prvenstveno medicinskim sestrama i tehničarima, startnu plaću od oko 820 maraka.



- Mislim da su ovi uvjeti iznad prosjeka, u odnosu na sve druge uposlene u županiji s istom stručnom spremom - dodao je on.



Grubešić je, također, istaknuo stav Vlade da, s pravnog aspekta, nema štrajka upozorenja u javnim zdravstvenim ustanovama.



- Generalni štrajk upozorenja apsolutno je pravno neutemeljen i pozivam Sindikat da ne korist takav vrstu pojmova. Štrajk je pod definiciji prekid rada, a mi nemamo prekid rada nego neka okupljanja na pauzama i ta vrsta okupljanja podliježu nekim drugim zakonima. Pozivamo Sindikat da prekine s tom praksom - istaknuo je on.



Ministar Grubešić je rekao da će pregovarački tim Vlade pozvati predstavnike Sindikata na nastavak razgovora i postizanje kompromisa, s ciljem zaključenja kolektivnog ugovora.



Županijski odbor Neovisnog strukovnog sindikata uposlenih u zdravstvu FBiH ranije je priopćio kako je neprihvatljiva ponuda Vlade o povećanju satnice, te traži uvećanje koeficijenata, kao što je to urađeno i za doktore medicine i stomatologije, koji su okupljeni u drugom sindikatu.





(FENA)