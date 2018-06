Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić demantovao je danas informacije koje su se pojavile u javnosti o navodnom planu Savjeta ministara BiH da Republika Srpska primi 11.000 migranata, pišu Vijesti.ba.

"Pojedini političari, a tu bih prvenstveno izdvojio Milorada Dodika, koriste ovu migrantsku krizu kako bi prikupili jadne i jeftine političke poene, govoreći o postojanju tajnog plana o naseljavanju 11.000 migranata na područje RS. To je pokušaj obmanjivanja i prevare građana, te pokušaj proizvodnje straga, kako bi se na taj način ostvario jadni politički profit", poručio je Mektić na konferenciji za novinare u Banjaluci.



On je potvrdio da nikada nije sakrio od javnosti niti jedan podatak u vezi sa migrantskom krizom.



"I da hipotetički postoji takav tajni plan, ništa se ne može uraditi bez mene, odnosno ništa ne može proći bez mog odobrenja", istakao je Mektić.



Ministar bezbjednosti BiH potcrtao je da niko u BiH nema namjeru da zaustavi migrante u ovoj državi, kako bi oni, kako se to u javnosti može čuti, promijenili nacionalnu strukturu i sliku BiH.



"To je čista laž i manipulacija", ocijenio je Mektić.



On je precizirao da je u BiH registrovano 5.119 migranata, te da su netačne tvrdnje da njihov broj doseže čak do 60.000.



"Migranti ne žele ostati u BiH, njihov cilj je Zapadna Evropa. Migracije se ne dešavaju samo u BiH, nego i u državama od Turske do Zapadne Evrope. Nisu samo naši podaci relevantni, nego i podaci tih država. Jedino pojedini političari u BiH na račun te krize žele dobiti političke poene", naglasio je Mektić.



On je poručio da ne postoji mogućnost da migranti u BiH dobiju trajni boravak i da ostanu ovdje.



"Samo postoji mogućnost, Milorade, da svi zajedno rješavamo migrantsku krizu", poručio je Mektić predsjedniku RS i lideru SNSD-a Dodiku, pišu Vijesti.ba.



On je podsjetio na raniju odluku na osnovu koje su pojačani kapaciteti Granične policije BiH.



"MUP RS i policija Brčko Distrikta stavili su nam na raspolaganje određeni broj policajaca na raspolaganje, kako bismo ojačali granicu i potpuno je stavili pod kontrolu", napomenuo je Mektić.



On je naveo da je u proteklih pet mjeseci BiH spriječila ulazak 3.300 nelegalnih migranata, te naveo da je struktura migranata mijenja precizirajući da su u prvom valu u BiH dolazili migranti iz kriznih ratnih područja, a da se u posljednjem periodu bilježe dolasci ljudi iz Pakistana, Sirije i Irana.



"Imamo jedan ozibljan problem sa Irancima. Srbija je ukinula vize državljanima Irana i sasvim legalno dolaze u Srbiju bez ikakvih problema, a nama ilegalno dolaze i idu prema zapadnoj Evropi. Ne želim se miješati u unutrašnje stvari Srbije, ali ona mora da nam omogući readmisiju tih državljana", istakao je Mektić.



