Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, donijela dvije odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, s ciljem uplate doprinosa za mirovinsko-invalidsko osiguranje za 161 radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju, a koji su stekli uslove za penziju.

Donesena je i odluka za uplatu doprinosa za MIO za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2017. godine za 884 radnika Aluminija d.d. Mostar.



Za potrebe radnika IP Krivaja izdvojeno je 2.584.475,16 maraka, a za radnike Aluminija 2.187.423,48 maraka, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.



Vlada je usvojila izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH u 2017. godini i zadužila Federalno ministarstvo financija da ga dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH radi sačinjavanja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH, koji će biti upućeno Evropskoj komisiji s ciljem ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ukupnu državnu pomoć čini državna pomoć sektoru industrije i usluga (dostupna cijelom gospodarstvu ili određenim sektorima) uključujući i onu dodijeljenu poljoprivredi. Sudjelovanje državne pomoći u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi oko 1,03 posto.Ova pomoć (bez poljoprivrede) za 2017. godinu iznosi 127.451.487 KM ili 65,16 miliona eura.



Federalna vlada donijela je Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa za 2018. godinu, čime se ispunjava zakonska odredba po kojoj Federacija BiH sufinansira željeznički putnički i kombinirani promet po prethodno iskazanom interesu.



Donesena je i Odluka kojom je utvrđeno da je interes Federacije BiH izgradnja dionice autoceste Poprikuše - Nemila na Koridoru Vc, u dužini od 5,4 kilometara. Izgradnja te dionice predviđena je Programom javnih investicija Federacije BiH za period 2018. - 2020. godina, a sredstva za realizaciju projekta osigurat će Autoceste FBiH u skladu sa svojim Planom poslovanja za 2018. godinu.





U 2017. godini Vlada FBiH izdvojila 208 milijuna KM državne pomoći



Federalna vlada usvojila je izvješće o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH u 2017. godini i zadužila Federalno ministarstvo financija da ga dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH radi sačinjavanja godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH, koje će biti upućeno Europskoj komisiji s ciljem ispunjavanja obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.



U 2017. godini je u Federaciji BiH dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 208.182.960 maraka ili 106,4 milijuna eura, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.



Ukupnu državnu pomoć čini državna pomoć sektoru industrije i usluga (dostupna cijelom gospodarstvu ili određenim sektorima) uključujući i onu dodijeljenu poljoprivredi.



Sudjelovanje državne pomoći u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi oko 1,03 posto.



Ova pomoć (bez poljoprivrede) za 2017. godinu iznosi 127.451.487 maraka ili 65,16 milijuna eura.



Državna pomoć za promoviranje regionalnog razvoja, koja se dodjeljuje kao pomoć gospodarskom razvoju područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili visokom stopom nezaposlenosti, lani je dodijeljena u iznosu od 330.000 maraka ili 0,16 milijuna eura, što čini 0,16 posto ukupno dodijeljene pomoći.



Državna pomoć dostupna cijelom gospodarstvu i određenim sektorima (horizontalna i vertikalna) u 2017. godini je iznosila 42.592.524 maraka ili 21,7 milijuna eura, što je 28,3 posto ukupno dodijeljene pomoći.



Državna pomoć male vrijednosti (de minimis) dodjeljuje se u iznosu do 200.000 eura u toku tri fiskalne godine i temeljena je na pretpostavci da je taj iznos toliko mali da ne utječe na trgovinu između država članica, odnosno ne narušava ili ne prijeti narušavanju tržišne konkurencije.



Ta kategorija državne pomoći dodijeljena je u iznosu od 78.824.411 maraka ili 40 milijuna eura, što je 35,9 posto od ukupno dodijeljene za 2017. godinu.



Državnu pomoć za usluge od općeg ekonomskog interesa čine usluge posebno bitne za građane jer one osiguravaju usluge svim korisnicima pod jednakim i stabilnim uvjetima - pristupačnim cijenama, stalnim kvalitetom i dostupnosti. Ta pomoć iznosila je 9.704.552 maraka ili 4,9 milijuna eura, što znači da je njeno sudjelovanje u ukupno dodijeljenoj za 2017. godinu bilo 4,66 posto.



Državna pomoć za poljoprivredu je lani, prema pokazateljima ministarstva iz sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dodijeljena u iznosu od 80.731.473 maraka ili 40,3 milijuna eura, odnosno 37,95 posto od ukupno dodijeljene državne pomoći.



Horizontalna državna pomoć u Federaciji BiH za 2017. godinu iznosi 25.596.341 maraka, što je 12,3 posto, a vertikalna 16.996.183 maraka, što je 8,16 posto svih dodijeljenih pomoći, navodi se u priopćenju.



Odobrena raspodjela sredstava za uplatu doprinosa za radnike 'Aluminija'



Vlada Federacije BiH odobrila je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, raspodjelu dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za uplatu doprinosa za PIO za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2017. godine za 884 radnika privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, u ukupnom iznosu od 2.187.423,48 maraka.



Sredstva su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenom kod Centralne banke BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.



Sastavni dio današnje odluke je poimenični spisak radnika kojima će biti uplaćeni doprinosi, kao i način raspodjele sredstava.



Privredno društvo Aluminij se obratilo Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije zahtjevom za dodjelu sredstava neophodnih za uvezivanje radnog staža, uz obrazloženje da je dug za doprinose nastao kao posljedica rasta burzovnih indeksa cijene električne energije tokom 3. i 4. kvartala prethodne godine, zbog čega je plaćanje postalo neizvedivo. Do tog perioda, Aluminij je uredno uplaćivao doprinose, stoji u saopćenju.



Utvrđen javni interes za izgradnju dionice sutoceste Poprikuše-Nemila



Vlada FBiH usvojila je Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja dionice autoceste Poprikuše - Nemila na Koridoru Vc, u dužini od 5,4 kilometara, od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.



Javnom poduzeću Autoceste FBiH d.o.o. Mostar naloženo je da, na osnovu te odluke, pokrene postupak eksproprijacije nekretnina na toj dionici.



Izgradnja dionice autoceste Poprikuše - Nemila na Koridoru Vc predviđena je Programom javnih investicija Federacije BiH za razdoblje 2018. - 2020. godina.



Sredstva za realizaciju projekta osigurat će Autoceste FBiH u skladu sa svojim Planom poslovanja za 2018. godinu, priopćeno iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.



Vlada FBiH donijela odluku o sufinansiranju željezničkih pravaca u FBiH



Vlada FBiH usvojila je Odluku o utvrđivanju interesa Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombiniranog prometa za 2018. godinu.



Kada je riječ o željezničkom putničkom prometu, utvrđeni su putni pravci Sarajevo - Banja Luka - Sarajevo na relaciji Sarajevo - Maglaj i pravac Sarajevo - Čapljina - Sarajevo.



U kombiniranom prometu radi se o pravcima Doboj - Čapljina granica, Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Brčko granica - Lukavac, Maglaj - Čapljina granica, Čapljina granica - Lukavac, Čapljina granica - Mostar Teretna, Čapljina granica - Konjic i Čapljina granica - Visoko.



Ove linije usaglašene su sa Željeznicama Republike Srpske, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.



Odlukom je provedena zakonska odredba po kojoj Federacija BiH sufinansira željeznički putnički i kombinirani promet po prethodno iskazanom interesu, na temelju koje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaključuje godišnji ugovor sa Željeznicama Federacije BiH, na osnovu kojeg se mjesečno iz Budžeta FBiH isplaćuje 2,1 milion maraka u jednakim ratama.



Ovakva odluka pospješuje razvitak željezničkog putničkog prometa koji ima više pozitivnih refleksija na ukupan promet u Federaciji BiH, kao što su manja upotreba cesta, smanjenje emisije izduvnih gasova, podizanje ekološke svijesti, kao i veća sigurnost u prometu, stoji u saopćenju.



Vlada FBiH odbacila inicijativu za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti



Vlada FBiH na današnje sjednici u Mostaru nije prihvatila inicijativu zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Alme Kratine za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim bi se omogućilo formiranje strukovnih komora medicinskih - laboratorijskih tehničara, inženjera medicinske radiologije, sanitarnih inženjera, te fizioterapeuta.



Zdravstveni radnici, navedeno je u izjašnjenju Vlade, mogu očuvati i zaštititi interese svoje profesije, zadovoljiti stručne i osobne potrebe, osigurati uvjete za organiziran nastup, kao i zaštititi zdravlje građana, unutar zakonom predviđenih komora. To je moguće uraditi tako da sva prava i obaveze budu riješeni statutima i unutarnjim aktima komora.



Tek utvrđivanjem ekvivalenta akademskih zvanja stečenih u predbolonjskom s onim u bolonjskom procesu, razvijanjem liste reguliranih profesija, te nakon davanja suglasnosti Federalnog ministra zdravstva na planove i programe nastave, a što je predviđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, bit će stvoreni preduvjeti za izmjene i dopune Zakon, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.



Vlada FBiH je dala suglasnot Nadzornom odboru Autocesta FBiH d.o.o. Mostar za izmjenu Statuta tog javnog poduzeća. Usvojeno je i izvješće o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za prošlu godinu.



Federalna vlada upoznala se s financijskim izvješćem Fonda za reformu javne uprave za 2017. godinu i informacijom Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom o realizaciji zaključaka Vlade FBiH od 21.3.2018. godine.



Kadrovska rješenja Vlade FBiH



Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava, Vlada FBiH danas je ovlastila Adnana Frljaka (Igman d.d. Konjic) i Stipu Buljana (UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža).



Također, Vlada FBiH dala je prethodnu saglasnost Skupštini Union banke d.d. Sarajevo da Alija Aljović, na lični zahtjev i prije isteka mandata, bude razriješen dužnosti člana Nadzornog odbora te banke i da na tu dužnost bude imenovana Advija Alihodžić do isteka mandata svim članovima.



Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar data je prethodna saglasnost za razrješenje izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove - člana Uprave Društva Adema Zolja, jer je imenovan na funkciju predsjednika Vlade Kantona Sarajevo. Data je saglasnost da za vršioca ove dužnosti bude imenovana Adisa Kadić, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.



Nakon što je dala saglasnost na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju FBiH, Vlada FBiH je za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića.



Skupštini Agrokomerca d.d. Velika Kladuša data je prethodna saglasnost za imenovanje Senada Kljajića, Fadila Bihorca, Maria Buntića, Saliha Dedića i Mirsada Mujanovića za članove Nadzornog odbora na period od četiri godine.



Osim toga, premijer FBiH Fadil Novalić ovlašten je da, uime Vlade Federacije BiH, potpiše Sporazum o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Federacije BiH za realizaciju Projekta „Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine“.



Za realizaciju finansijskih obaveza obuhvaćenih tim sporazumom Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija. U odbor ovog projekta, uime Vlade FBiH, danas je imenovan federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.



Nakon što je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o., Federalna vlada imenovala je Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata u sastavu Širaza Brka (predsjednica), Saida Kastrat, Sanela Adžović, Jasmina Čolpa i Ana Tolo Ivičević (članovi).



Vlada FBiH danas je, zbog isteka mandata, razriješila dužnosti članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i donijela rješenje o imenovanju članova ovog odbora, na period od dvije godine, u sastavu Eugen Ćubela (predsjednik), Senada Milanović, Sabahudin Ibrahimagić, Edina Subašić, Mirko Mihaljević, David Grbavac, Merima Hajdarević, Sabina Tuzović i Omer Omerefendić (članovi). Dva nedostajuća člana bit će imenovana nakon dobijanja prijedloga iz Unsko-sanskog i Posavskog kantona.



Federalna vlada je Aidu Pilav, na lični zahtjev, s 27.4.2018. godine razriješila dužnosti članice Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.



Danas je data prethodna saglasnost za razrješenje Mirze Hulusića, zbog ostavke radi novog radnog angažmana, dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i za imenovanje Ramiza Kikanovića za vršioca ove dužnosti, najduže na period do tri mjeseca, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.



