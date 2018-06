Konkurs Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, otvoren krajem aprila ove godine, za prijem mladih vojnika u Oružane snage BiH je završen, a za 815 pozicija prijavio se 1.621 kandidat, od kojih je 1.591 prijava prihvaćena.

Foto: FENA

Iz Ministarstva navode da su zadovoljni prijavljenim kandidatima te da je minimalan broj onih koji ne zadovoljavaju uslove, a posebno su istaknuli spremnost žena koje su ove godine aplicirali za popunu upražnjenih vojničkih formacijskih mjesta u Oružanim snagama BiH.



- Do sada je testirano 449 kandidata, rezultati testiranja su odlični, naročito djevojaka koje su ostvarile zavidne rezultate - kazao je Feni stručni savjetnik u Sektoru za upravljanje personalom MOBiH Siniša Jeftenić.



Do sada su, od ukupnog broja testiranih, 382 kandidata prešli eliminacioni prag. Od 192 žene koliko ih se prijavilo na konkurs, do sada su 42 testirane, a 29 je prešlo eliminacioni prag.



- Prag nije prešlo 15 posto kandidata, do sada je taj broj bio puno veći i nadamo se da će ovaj trend biti nastavljen - istakao je Jeftenić.



Naveo je da je usvojen novi Pravilnik o prijemu u vojnu službu prije raspisivanja ovogodišnjeg konkursa, a koji je relaksirao dosadašnje eliminacione pragove u OSBiH. To znači da su eliminacioni pragovi za fizičku provjeru smanjeni sa 60 na 50 posto, jer je uočeno da je veliki broj testiranih kandidata bio između 50 i 60 posto.



- Time smo doprinijeli većoj prolaznosti kandidata na testiranjima, a samim tim i većem broju prijava na konkurs - rekao je Jeftenić te dodao da kandidati prolaze tri faze testiranja, fizičku spremnost, intervju te ocjenu zdravstvene sposobnosti za vojnu službu.



Sklekovi, trbušnjaci i trčanje na 3.200 metara ključni su prilikom testiranja fizičke spreme, a testiranje svih kandidata vrši komisija koju je imenovala državna ministrica odbrane Marina Pendeš.



Jeftenić je pozvao mlade da apliciraju na mjesta koja ostanu nepopunjena nakon aprilskog konkursa. Očekuje da će Ministarstvo novi javni oglas raspisati u septembru.







(FENA)