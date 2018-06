Prvi dan posjete Sandžaku reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazović završio je obilaskom Medžlisa IZ-e Tutin, gdje je klanjao teravih-namaz u Centralnoj džamiji i obratio se prisutnima, a potom u restoranu Sahat kula sastao se sa privrednicima i uglednim građanima tutinskog kraja.

Delegaciju pored Reisu-l-uleme čine i šef kabineta Rifat Fetić i savjetnik Reisu-l-uleme Muhamed Jusić.



Obraćajući se u džamiji, vrhovni poglavar muslimana je izrazio poštovanje Tutincima koji su bili svjesni važnosti očuvanja jedinstvene Islamske zajednice i koji su na njenom braniku bili svih ovih godina. On je podvukao kontinuitet Islamske zajednice.



“Islamska zajednica je Poslanikova zajednica jer svoju silsilu – lanac neprekinut od Muhameda s.a.v.s. do naših alima koji su imali brojne idžazetname uleme koja je vjeru prenosila. Primjer tome je bio Hasan Kafija Pruščak i brojni drugi i taj nauk se prenosio sve do današnjih dana. Prolazili smo kroz teške trenutke, ali smo se borili i izborili se” – kazao je Reisu-l-ulema i podvukao da je domovina Bošnjaka jedna – Bosna i Sandžak. Mi moramo poštovati države u kojima živimo ali mi smo jedno. Tako je bilo tao će voljom Božijom i ostati.



Obraćajući se privrednicima i drugim uglednim Tutincima, poručio je da budu jedinstveni i da podržavaju i čuvaju Islamsku zajednicu. Kazao je da će Rijaset izdvojiti značajna sredstva za izgradnju ženske medrese u Tutinu, ali da očekuje pogotovo od privrednika da pomognu njenu izgradnju.



Muftija Dudić u svojstvu domaćina ponovio je poziv i pred Reisu-l-ulemom svima onima koji su svoja leđa okrenuli Islamskoj zajednici, da se vrate, da svoja lica okrenu prema Islamskoj zajednici, jer je ona, kako reče Reisu-l-ulema, ono što nas okuplja i to je ista ona zajednica koja svoj kontinuitet ima od vremena Poslanika, a.s. i prve četvorice halifa.



Reisu-l-ulema je svoju posjetu Sandžaku započeo na džumi u Brodarevu, potom je obišao Medžlis IZ-e Prijepolje, iftario u Novom Pazaru sa čelnicima Islamske zajednice, imamima, predstavnicima društveno-političkog života.



Svoju posjetu će nastaviti u subotu obilaskom Medžlisa IZ-e Sjenica.



