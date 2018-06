BiH je prije dva dana za dlaku izbjegla stroge sankcije Evropske unije i ponovno uvođenje viza za svoje građane, potvrdio je “Glasu Srpske” ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

On kaže da mu je nekoliko zapadnih ambasadora otvoreno priznalo da je prvi put od decembra 2010. godine, kada je uveden bezvizni režm, unutar Evropske unije ozbiljno razgovarano o ukidanju bezviznog režima za BiH.



Mektić objašnjava da osnovni razlog za ovakav stav zemalja EU predstavljaju opstrukcije u sprovođenju presude Ustavnog suda BiH od 1. juna prošle godine kojom su proglašene neustavnim pojedine odredbe Zakona o krivičnom postupku i Zakona o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji (OBA) BiH.



- Ustavni sud BiH je prije dva dana konstatovao da Parlament BiH nije izvršio tu njegovu odluku, ali na našu sreću, osporene zakonske odredbe nisu stavljene van snage. Sud je, iako na prilično nemušt način i uz dosta konfuzno pravno tumačenje, ipak izbjegao donošenje odluke kojom bi sporne odredbe u potpunosti bile stavljene van snage. Da je to urađeno, pravosuđe bi se našlo u ćorsokaku, jer tužilaštvo ne bi moglo da sprovodi istrage, a jedna od posljedica bi bila i to što bi OBA bila prinuđena da automatski prekine primjenu posebnih istražnih radnji, odnosno praćenje i prisluškivanje osoba osumnjičenih za terorizam - kaže Mektić.



To praktično znači, nastavlja Mektić, da bi te bezbjednosno interesantne osobe sa pasošem BiH bez tajne policijske prismotre mogle da putuju gdje god žele na Starom kontinentu.



- Potpuno je logično da evropske zemlje žele da se zaštite, odnosno da zaštite svoje građane i ne može im se zamjeriti na tome. Na sreću, za sada je izbjegnut najgori scenario i nadam se da neće ni biti realizovan, ali je dovoljno ozbiljno i to što se u EU uopšte razgovara o ukidanju bezviznog režima kao opciji - kaže Mektić.



Podsjećamo,ambasade Kanade, Francuske, Njemačke, Japana, Holandije, Španije, Turske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Ured visokog predstavnika i OSCE, u zaječnom saopćenju 30. maja, izrazili su duboku zabrinuti zbog očigledne činjenice da u HDZBiH i SNSD-u ne postoji istinski interes za provođenje odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o krivičnom postupku BiH.



“Jasno je da njih ne brine to što će njihovo nedjelovanje ozbiljno ugroziti borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala u BiH. Te stranke, kroz amandmane koje je predložio HDZBiH, bore se za donošenje izmjena Zakona o krivičnom postupku u Parlamentarnoj skupštini BiH, koje nisu u skladu s međunarodnim standardima, a protive se amandmanima koji ispunjavaju te standarde i koji bi osigurali efikasan rad tužilaštava i sudova na nivou BiH. Štaviše, one su u Parlamentarnoj skupštini BiH stvarale proceduralne prepreke za usvajanje bilo kakvih amandmana na Zakon o krivičnom postupku”, navedeno je u saopćenju.



Potpisane ambasade i međunarodne organizacije smatraju da su takva očigledna nastojanja određenih političkih stranaka da stvore rupe u zakonu, a državnim pravosudnim institucijama oduzmu instrumente da se efikasno bore protiv organiziranog kriminala i korupcije, potpuno neprihvatljiva.



“Zbog takvog pristupa, čelnici tih stranaka i njihovi predstavnici u Parlamentu BiH direktno su odgovorni za moguće dalje širenje organiziranog kriminala i korupcije u cijeloj BiH, na štetu svih građana”, ističe se u saopćenju.



Ambasade Kanade, Francuske, Njemačke, Japana, Holandije, Španije, Turske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, OHR i OSCE još jednom su snažno apelirale na političke stranke u BiH da bez daljnjeg odgađanja usvoje amandmane na Zakon o krivičnom postupku koji su u skladu s međunarodnim standardima i kojima se ostvaruju promjene koje zahtijeva Ustavni sud.





