Približava se ljetna sezona, a za one koji se odluče ljetovati, istražili smo koliko je novca potrebno za sunčanje na plažama Hrvatske, Crne Gore ili, pak, Neuma.

Ilustracija / 24sata.info

Ljetovanje na bh. moru i dalje je najpovoljnija opcija. Apartman za četveročlanu porodicu u Neumu sedam dana s uključenim doručkom košta 800 KM.



Privatni apartmani



Dodatni trošak je prijevoz, jer povratna karta autobusom košta 60 KM, a isto toliko novca treba izdvojiti za gorivo ukoliko se putuje privatnim automobilom.



- Nije još sve rezervisano. Hoteli su, koliko sam čuo, skoro popunjeni, a u privatnim kućama ima mjesta. Kod mene je noćenje 20 maraka po osobi - rekao nam je Željko Ramić te je dodao da je zadovoljan prošlogodišnjom sezonom, ali i da se nada da će ova biti još bolja.



Oni koji odluče ljetovati na Hrvatskom primorju, prema ponudama, za sedmodnevno ljetovanje za četveročlanu porodicu izdvojit će između 1.500 i 3.000 KM. Porodica sa dvoje djece koja se odluči za privatni apartman, ljetovanje će platiti, u prosjeku, 2.000 KM, dok odabir hotela sa polupansionom znači da će troškovi porasti na 2.800 KM.



Na ove cijene treba dodati i troškove prijevoza, a karta u jednom pravcu od Sarajeva do Makarske košta skoro 55 KM, dok je povratna skoro 80 KM. Za putovanje automobilom do Makarske potrebno je skoro 70 KM.



U Crnu Goru većina bh. građana godinama putuje sa preduvjerenjem da će proći mnogo jeftinije nego u Hrvatskoj. No, turistički radnici upozoravaju da je to tačno samo za Ulcinj i okolna mjesta, dok su ostala mjesta u Crnoj Gori cjenovno bliska Hrvatskom primorju.



Najjeftiniji sedmodnevni boravak za četveročlanu porodicu, prema portalu Booking.com, košta od 672 KM u Ulcinju do 1.291 KM u Budvi. U cijenu su uključeni parking, internet, kuhinja, terasa sa pogledom na more.



Hotelski smještaj



U Ulcinju se dvokrevetna soba može naći za već od 20 KM po osobi, ali ih je većina sa zajedničkim kupatilom za po dvije sobe. Apartman za četiri osobe može se pronaći po cijeni od 60 maraka dnevno. Sedmodnevni boravak u apartmanu s doručkom košta skoro 480 KM, a hotelski smještaj sa četiri zvjezdice s doručkom košta od 820 do 1.500 KM.



Povratna karta do, naprimjer, Herceg-Novog košta 76 KM, a za prijevoz automobilom preko Graničnog prijelaza Šćepan-Polje potrebno je skoro 90 KM. Cijene hrane i pića približne su onima u BiH.



I ove godine hit Makarska rivijera



Većina građana BiH provest će godišnji odmor na Hrvatskom primorju, a najpopularnija je, tradicionalno, Makarska rivijera.



To potvrđuju i rane rezervacije u Makarskoj, Zaostrogu, Gradcu... Cijena sedmodnevnog odmora na Makarskoj rivijeri za četveročlanu porodicu košta od 900 u privatnim kućama do 4.000 KM u luksuznom hotelu uz samu plažu.



Mnoge agencije nude i uvijek primamljive vikend-ponude pa je tako za dva noćenja za dvije osobe u Makarskoj potrebno izdvojiti skoro 220 KM.



(Avaz)