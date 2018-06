Bosanskohercegovački stručnjak dr.sc. Haris Hamidović promoviran je u Senior člana međunarodnog Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers), najvećeg svjetskog strukovnog udruženja iz oblasti elektrotehnike i računarstva.

Predsjednik i izvršni direktor tog međunarodnog instituta James A. Jefferies uputio je Hamidoviću zvanični dopis o tome nakon što je prethodno na sastanku "Admission and Advancement (A&A) Senior Member Review Panel" izvršena evaluacija nominacija te izbor novih IEEE Senior članova.



U razgovoru za Fenu profesor Hamidović pojasnio je da ovu titulu seniora mogu ponijeti članovi s najmanje desetogodišnjim iskustvom i značajnim rezultatima u struci, te oni koji su podržani preporukama drugih članova najvišeg nivoa članstva u IEEE.



Radi se o krovnom svjetskom udruženju inženjera koje okuplja više od 400.000 članova iz 160 država svijeta, a cilj IEEE je podsticanje i pomaganje tehničkih aktivnosti širom svijeta te unapređenje teoretskih i praktičnih znanja u oblasti elektrotehnike i računarstva.



- Osim ovog senior članstva mnogo mi znači i podrška kolega sa Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Melbournu, koji su podržali moju nominaciju za najviši nivo članstva - kazao je Hamidović.



U ukupnom članstvu na svjetskom nivou samo oko 10 posto članova ima Senior stepen članstva, dok je u IEEE sekciji za Bosnu i Hercegovinu taj broj još i manji - samo četiri posto članova ima status IEEE Senior člana.



Profesor Hamidović ističe da broj članova u BiH nije u skladu s brojem članova u drugim zemljama uključujući zemlje regije, a razlog tome je, smatra, što stručnjaci koji se bave razvojem tehnike i računarstva ne prepoznaju značaj strukovnog udruživanja koje osim umrežavanja, može pomoći u razmjeni znanja.



- Ta članstva uvijek mogu pomoći u pronalasku rješenja kada je u pitanju neka etička dilema te kada poslodavac zahtijeva da se nešto uradi, a mi smatramo da to nije u skladu s najboljim praksama struke i onda se možemo pozvati na etičke kodekse udruženja kakvo je IEEE - ocijenio je.



Hamidović posljednjih deset godina radi u finansijskom sektoru na mjestu voditelja sigurnosti informacionog sistema, a prije toga radio je kao specijalista u EUFOR-u i NATO misiji te kao sistem-inženjer. Predaje na dvije visoke škole i na jednom uUniverzitetu gdje predaje premete iz oblasti razvoja i izgradnje informacionih sistema i informacijske sigurnosti.



Sve te reference imale su uticaj na njegov izbor za Senior člana u IEEE, kao i značajan broj objavljenih radova među kojima je pet knjiga, više od 80 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u BiH, Sjedinjenim Američkim Državama te zemljama regije, a on je i stalni sudski vještak informacijsko-komunikacijske struke.



Profesor Hamidović član je i drugih strukovnih udruženja kao što je Udruženje stručnjaka za kontrolu i reviziju informacionih sistema, a ujedno je i akademski zagovornik kojeg je ovo udruženje imenovalo za BiH s ciljem promocije struke kontrole i revizije informacionih sistema.



Iako je član i nekih drugih strukovnih udruženja ona nemaju svoje ogranke u BiH jer nemaju dovoljan broj članova te Hamidović kaže da je jedan o pokazatelja koji ukazuje na zrelost određene struke kao profesije broj članova koji pripadaju profesionalnim udruženjima.



- U BiH ne samo za oblast elektrotehnike generalno, nego i za sve druge povezane oblasti situacija je takva da mali broj članova pokazuje da još uvijek nije sazrela svijest da se treba raditi na promociji struke iako se time vrši i promocija profesionalaca - istaknuo je Hamidović.



Na kraju posebno je izdvojio Međunarodni institut stručnjaka elektrotehnike i elektronike pod čijim se okriljem razvio veliki broj standarda koji pokrivaju oblast računarstva.



