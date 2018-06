Savez samostalnih sindikata (SSS) BiH ima imovinu vrijednu desetine milione eura u Hrvatskoj, ali rukovodstvo SSSBiH svjesno, zbog toga što su potkupljeni, ne radi ništa da je vrati ili dobije odštetu, tvrdi sarajevski advokat Ramo Atajić, jedan od najpoznatijih domaćih pravnih eksperata za ovu oblast.

Arhiv / 24sata.info

Hrvatska je nedavno donijela spornu odluku o imovini bh. pravnih subjekata u toj državi, međutim Atajić ističe ogromnu odgovornost i domaćih faktora za rasparačavnje i gubitak brojnih nekretnina.



Atajić ističe da je on prije više od deset godina bio angažiran kao opunomoćenik i SSSBiH i nekih granskih sindikata da pokrene te procese, ali je naišao na zid i nedostatak bilo kakve podrške. Tvrdi da su razlog tome kriminalne radnje.



- SSSBiH u Gradcu ima u vlasništvu nekretnine, Hotel Sunce i još tri objekta, koje koristi Tončo Raspudić i nikome ne plaća zakupninu već 12 godina. Vjerovatno nekome daje u džep u gotovini čim SSSBiH nije zainteresiran za svoju nekretninu koja vrijedi oko četiri miliona eura. Znači da je neko uzeo mito. Ko je taj, to treba ispitati. Ali, u zemljišnim knjigama su oni vlasnici, ali zašto nisu zainteresirani da traže povrat – kaže Atajić.



Sindikat koji je u to vrijeme predvodio Ismet Bajramović ima puno pravo i obavezu da, ako ništa zatraži odštetu. No, za to nema volje, dodaje Atajić.



- Ali, ja sam bio očevidac da su čelnici sindikata bili na ručku u tom hotelu Sunce i dogovarali kako će sve dati tom čovjeku na korištenje – tvrdi Atajić.



Po njegovim riječima, savez sindikata bivše SFRJ je kupio nebrojne nekretnine na jadranskoj obali, a onda ih je dijelio po republičkim sindikatima.



- Bh. vijeće sindikata je dobilo dio te imovine i koristili su to radnici privrednih društava i uprave. Vijeće sindikata BiH je imalo nekretnine u neprocjenjivoj vrijednosti. Samo ću pomenuti u Gradcu su imali sedam-osam objekata čija je sadašnja vrijednost je preko 20 miliona eura. Više od 20.000 kvadrata, neki su hotelskog tipa, sa ne manje od 40 soba. Od Splita pa do Dubrovnika. Ta imovina je u aprilu 1992. godine je oduzeta tobože u svrhu zbrinjavanja izbjeglica – pojašnjava Atajić.



Kako navodi, nakon što su ga pojedini granski sindikati angažirali 2007. godine podnio je zahtjev za povrat te imovine, ali je u Hrvatskoj naišao na otpor, a u bh. vlastima nije imao podršku. Nakon toga, kaže da je poslao 20 urgencija, ali niko nije ni odgovarao.



- U nekim sindikatima nisu ni znali da imaju imovinu. Nisu proveli ni postupak po kojem bi utvrdili pravni slijed. Navest ću vam primjer Hotela Sirena u Podgori koji je u vlasništvu Sindikata namještenika u BiH. Oni su sa pomenutim Raspudićem potpisali ugovor da im plaća 26.000 eura godišnje, ali su mu priznali ulaganje u hotel koji je cijelo vrijeme radio više od dva miliona eura. Vještaci su procijenili da nije uloženo više od 300.000 eura, ali su oni to prihvatili kao ulaganje i faktički nisu dobili ništa – pojašnjava Atajić.



Uprkos svemu tome, on je uvjeren da se borba za bh. imovinu u Hrvatskoj može i mora nastaviti, čak i nakon sporne odluke Hrvatske.



- Oni neće uspjeti, ako sa naše strane bude volje da se ta imovina sačuva i vrati – navodi Atajić.



(FENA)