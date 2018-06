Mehmedalija Hodžić iz Donje Puharske u Prijedoru redovno posti, iako je u poznim godinama i kaže da mu sve to nije teško. Vrijeme voli provoditi u molitvi, ali i u bašti na površini od jednog dunuma, gdje je sve sam zasadio i sam obrađuje.

Foto: AA

Bajramu se raduje jer će mu doći u goste djeca s porodicama, ali i činjenici da će njegov paradajz tada već biti za branje.



Posti od sedme godine



Mehmedalija kaže da posti svaki ramazan od sedme godine. Ni danas, kada ima 85. godina, kaže da mu to ne pada teško.



"Dok smo bili djeca nismo se baš uvijek pridržavali svih pravila, jer smo valjda bili previše mali da shvatimo šta je ramazan. Već od sedme godine sam počeo postiti, a inače sam rodom iz Gornje Sanice. Kod nas se uvijek post poštovao", kaže za Anadolu Agency.



Priča da je imao troje djece, ali mu je jedna kćerka umrla, kao i prva supruga. Kasnije se oženio po drugi put, jer je "zajedno u starosti lakše".



S ponosom priča o bašti



Hodžić ima baštu od jednog dunuma, a u njoj ima svega posijanog. Siguran je da će za ovogodišnji Bajram ubrati i prvi paradajz.



"Svega sam nasijao i sve sam obrađujem. Ima paradajza lijepog i braću ga za Bajram, a dolaze mi i djeca s porodicama, a oni vole jesti domaće. Ima mahuna, paprika, kukurza, krastavaca, krompira. Cijeli život sam volio raditi oko bašte i ubrati domaće", s osmijehom ističe Mehmedalija.



Mehmedalija je veliki vjernik i dobar džematlija, koji je svesrdno pomagao i izgradnju džamije u Puharskoj. Zbog toga je i nagrađen. Sveta knjiga Kur'an uvijek je, kaže, pored njega, a vrijeme voli provoditi sjedeći ispred kuće i moliti se.



"Svaki dan idem na mukabelu i ikindiju. Nije sine teško. Svako misli da ako si u poznim godinama, da onda nisi nizašta. Evo ja imam 85 godina pa svaki dan odem na molitvu. Ni post mi ne pada teško. Kad iftarim onda najviše pijem vodu i limunadu, a već je prošlo pola dana, a ja kao da sam jeo prije pola sata. Sve se može kad se hoće i kad se želi", pojašnjava Mehmedalija.



Raduje se djeci i unučadima



Mehmedalijin sin živi u Sarajevu, a kćerka u Švedskoj. Navodi da je on u životu bio moler i da je od molerske plate iškolovao djecu, a ponosan je i na zeta, koji je kako kaže doktorirao mašinstvo. Najstarija kćerka je umrla i to mu je kaže velika rana na srcu. Bajram sa radošću čeka, ali i činjenicu da će mu djeca doći. Za Bajram će trpeza biti bogata.



"Za Bajram naspremamo svašta. Dobrog i lijepog pečenja, burek je obavezan, baklava, razni kolači, povrće domaće iz bašte, svakojakog pića, a za mene obavezno limunada", kaže s osmijehom Mehmedalija uz opasku da su bajramski dani uvijek bili najljepši. I dok je bio dijete od sveg srca se radovao najvećem prazniku, ali mu se jednako raduje i sada u poznim godinama.





(AA)