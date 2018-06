U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

arhiv / 24sata.info

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Od sredine dana doći će do postepenog povećanja oblačnosti. Tokom dana bit će nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine će biti poslijepodne i u večernjim satima. Lokalno postoje uvjeti i za pojavu grada. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.



U Sarajevu sutra će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom poslijepodneva, na području grada se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.



Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan-sedlo 20, Sokolac 21, Livno i Sarajevo 26, Bugojno, Bileća i Srebrenica 27, Bihać, Gradačac, Jajce, Tuzla i Trebinje 28, Grude, Sanski Most, Široki Brijeg, Doboj i Zvornik 29, Brčko, Mostar, Stolac, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 30, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



6.06.2018: Nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine lokalno mogu biti i obilnije, a postoje uvjeti i za pojavu grada. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.



7.06: Malo do umjereno oblačno vrijeme. Prije podne, uz nešto više oblaka na istoku i sjeveroistoku može pasti i malo kiše. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32 stepeni.

(24sata.info)