Ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg danas je bio govornik na poslovnoj konferenciji o saradnji švedskih i bosanskohercegovačkih privrednika te je tom prilikom ponovo iskazao nezadovoljstvo načinima na koje naše vlasti upravljaju novcem švedskih poreskih obveznika u dva važna projekta.

Anders Hagelberg / 24sata.info

Ambasador Hagelberg je u uvodu kazao kako je Švedska naročito uključena u finansiranje razvojnih projekata u Bosni i Hercegovini. Samo ove godine izdvojili su 35 miliona KM, od toga najviše u zaštitu okoliša, ekonomski razvoj, poljoprivredu, a značajno podržavaju i civilno društvo, projekte demokratizacije...



"U većini slučajeva smo zadovoljni rezultatima te sam mnogo puta bio ponosan da se novac švedskih poreskih obaveznika koristi na konstruktivan i dobar način, ali trenutno imamo dva izuzetka. Prvi izuzetak vezan je za Državni zatvor u Sarajevu, odnosno švedski doprinos njegovoj izgradnji. Sve je već plaćeno, sve je već izgrađeno, ali nije otvoreno. To je naravno za nas izuzetno frustrirajuće", kazao je ambasador te ponovio odgovornost koju ima prema švedskim poreskim obveznicima.



Drugi frustrirajući projekt koji Kraljevina Švedska finansira u našoj zemlji je onaj o kojem je Hagelberg već govorio, a tiče se kolekora otpadnih voda u Mostaru.



"Ista situacija je i za prečišćavač otpadnih voda u Mostaru. Kolektor je već izgrađen, dio pripadajuće mreže je već završen, ali on nije otvoren. Tehnički je već bilo moguće da kolektor bude u funkciji, ali nažalost ništa se nije desilo", ustvrdio je ambasador.



Kazao je da se i pored dosta razgovora na više političkih nivoa o ovom problemu još uvijek ništa nije desilo.



"Zbog toga sam ja već jednom govorio novinarima o tome, ali ja još čekam da budem pozvan na svečanost otvorenje kolektora. Još jednom moram kazati da je sve to frustrirajuće i da mi i dalje čekamo završetak tih projekata", kazao je za Klix.ba ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg.



Podsjećamo, ambasador Hagelberg je 4. aprila ove godine, za vrijeme jedne posjete Mostaru, prvi put govorio o problemima koje njegova Ambasada ima sa sredstvima koja je investirala u prečišćavač otpadnih voda u Mostaru.



"Investirali smo novac u nešto što još ne funkcioniše. Tehnički je sve gotovo, ali problemi su očito političke prirode. Ne bih ulazio u detalje, ali očekujem da se stvar riješi što prije, jer je nepristojno prema švedskim poreskim obveznicima da to stoji van funkcije", kazao je tada Hagelberg, napomenuvši da su Šveđani pomogli gradnju kolektora sa 16 miliona KM.



(Klix.ba)