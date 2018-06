Dragi moj sine, dušo moja, dragi naš Davide, dušo naša, 71. put smo na trgu, a od institucija ništa. Tražimo samo dvije riječi što su za ubice preteške, a to su istina i pravda, poručio je Davor Dragičević, otac tragičnog nastradalog Davida.

Sutra je anketni odbor, a Davor je poručio da očekuje da slučaj bude proglašen ubistvom.



''Očekujem izmjenu zakona i da svi koji obavljaju funkcije imaju odgovornost. Nije ovo vaša privatna država, možda je bila u vašim mislima, ali više neće biti'', istakao je Davor uz gromoglasan aplauz blizu 1.000 Banjalučana okupljenih na trgu “Davida Dragičevića”.



On je ponovio stav sa jučerašnjeg okupljana u vezi sa predstojećim izborima u BiH.



''Ne budete li riješili ubistvo, priveli sve nalogodavce i izvršioce, izbora u oktobru neće biti. Nemojte se igrati bogova, pravda za Davida, idemo do kraja'', rekao je Davor.



Govor je završen pjesmom „Klinac u getu“ čiji refren su još jednom otpjevali zajedno i djeca od tri godine do onih starijih sugrađana koji saosjećaju sa porodicom Dragičević.



Pročitana su pisma članova grupe u kojoj se skreće pažnja na onih kojih još nema na Trgu Krajine, koji slijepo vjeruju određenim medijima i ne shvataju da se mračna ruka nadvila nad svima nama i da nečije dijete sutra može biti David.



''Pravosuđe u našoj zemlji ne čini ono što treba, da osudi kriminalce na dugogodišnje robije. Živite u iluziji. Mažu vam oči i presudama sitnim dilerima, a monstrumi i prave ajkule su među nama. Da li čekate da i vi pokopate drago biće?! Kasno je ako do toga dođe. Kako ćeš rođeni ostaviti ovakvu zemlju svojoj djeci. Dođi i stani na “Davidov trg” i postani čovjek. Budi istina, budi pravda, budi slobodan. Pravda za Davida!'', pročitano je u pismu podrške.







Na trgu je podijeljen oglas na koji se javio David i konkurisao za posao.



