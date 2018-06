U Bosni i Hercegovini jutros je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Ilustracija / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan-sedlo, Sokolac 12, Bugojno 14, Jajce, Sarajevo 16, Livno, Srebrenica 17, Sanski Most, Široki Brijeg 18, Grude, Tuzla, Zvornik 19, Banja Luka, Bihać, Mostar, Stolac, Trebinje 20, Bijeljina, Doboj 21, Gradačac 22 i Brčko 23.



U BiH danas će preovladavati nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni je moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnijim padavinama, jakim udarima vjetra, ponegdje i gradom. Vjetar slab do umjeren Hercegovini južni i jugoistočni, a u Bosni, uglavnom, sjeveroistočni. Dnevne temperature od 26 do 32 stepena.



U Sarajevu danas će biti sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake tokom dana. Kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u drugom dijelu dana. Padavine na području Kantona lokalno mogu biti i intenzivnije. Dnevna temperatura oko 28 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



