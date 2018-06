Tristo pedeset devet studenata, pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji studiraju na sveučilištima u Bosni Hercegovini, potpisali su u utorak u Mostaru ugovore od dodjeli stipendija u iznosu od 7.000 kuna (oko 1.850 KM) za 2017./2018. akademsku godinu.

Mjesečni iznos stipendije je 700 kn (185 KM) i dodjeljuje se tijekom deset mjeseci za razdoblje akademske godine.



Ugovore o stipendiranju studentima je uručio načelnik Sektora za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Hrvatske Dario Magdić čestitajući im na ostvarenom uspjehu i poželjevši im ujedno da i ovu, kao i sljedeće godine uspješno završe.



- Ova stipendija nije samo financijska potpora, ona je u osnovi moralna potpora Republike Hrvatske koja sukladno svojem Ustavu i zakonima brine o Hrvatima izvan Republike Hrvatske i mi smo sretni da imamo priliku ispuniti svoje ciljeve propisane strateškim dokumentima te biti vam na usluzi i pomoći da lakše završite svoje školovanje - poručio je Magdić prigodom dodjele stipendija.



Dodao je kako stipendija studentima treba biti poticaj za stjecanje znanja i vještina kojima će moći unaprijediti opće dobro zajednice u kojoj žive.



- To će doprinijeti da Hrvati kao konstitutivan narod u BiH opstanu i napreduju te budu, kao što su i do sada bili, predvodnici kvalitetnih procesa u BiH - naglasio je Magdić.



Po njegovim riječima, na natječaj za dodjelu stipendija ove se godine prijavilo njih 2.377, do čega je više 1.900 onih koji studiraju u BiH te da je ovo četvrta godina od kako se dodjeljuju stipendije za studente u BiH.



Na osnovu provedenog natječaja za dodjelu stipendija Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske dodijelio je 502 stipendije za ovu akademsku godinu, od čega je 101 stipendija dodijeljena za studij u Hrvatskoj i 401 za studiranje u BiH. Ukupan iznos koji je središnji državni ured izdvojio za 2017/2018. je tri i pol milijuna kuna godišnje.



Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija bili su uspjeh te socijalno materijalni status, kazao je Magdić te dodao kako su stipendije istovremeno materijalna, ali i moralna potpora Hrvatima u BiH u jačanju njihovog samopouzdanja, osobnoga razvoja i stjecanja znanja.



