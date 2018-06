Potpuno neočekivano i nepotrebno, a sa pozicije dobre prakse i običaja na koje upućuju kodeksi ponašanja i obostrano korisne i nužne saradnje koje su zajedno kreirali institucije pravosuđa i medijske zajednice Bosne i Hercegovine, a sve u korist pravovremenog, potpunog i objektivnog informisanja javnosti, u toku završnih riječi na suđenju u predmetu „Vranica“, dogodio se svojevrstan incident koji je kreirao predsjednik sudskog Vijeća u ovom predmetu, Marin Zadrić.

Sudija Zadrić inače je bivši oficir HVO-a.



Nakon što je naš izvještač sa ovog suđenja, Alija Behram - inače dugogodišnji bh.novinar sa profesionalnim iskustvom i stažom dužim od 40 godina, uz to uredno akreditiran za praćenje suđenja - podigavši ruku i sa pozicije za novinare izvještače skrenuo pažnju sudskom Vijeću da je obraćanje jednog od advokata optuženih (Karlo Sesar), potpuno nerazumljivo i time za medijske izvještače neupotrebljivo, predsjedavajući sudskog Vijeća, Marin Zadrić odlučio je da našeg novinara udalji iz Sudnice !



On je to i uradio pozvavši sudske policajce da Aliju Behrama bespogovorno udalje iz sudnice.





„Dakle, činjenica je da je – poslije dva i po sata urednog praćenja završnih riječi u ime Tužilaštva HNK (gospođa Maja Čišić) i u ime oštećenih članova porodica ubijenih u slučaju „Vranica“ (gospođa Edina Rešidović), došlo do gunđanja u publici i među novinarima koji nisu mogli da s pažnjom prate obraćanje jednog od advokata optuženih (gospodin Karlo Sesar). On je svoje obraćanje čitao toliko brzo i udaljen od mikrofona, da je najveći dio publike i novinara to mogao da čuje i razumije tek djelimično, ali u najvećem obimu njegovog polusatnog obraćanja to je zvučalo kao potpuno nerazumljivo mumljanje i ništa više, kaće Behram i dodaje:



- Podigao sam ruku, želeći skrenuti pažnju sudskom vijeću i predsjedavajućem sudiji Marinu Zadriću, da zaustavi izlaganje i upozori advokata te omogući da svi čuju i razumiju odbranu za njegovog klijenta Erharda Poznića. Umjesto očekivane i poželjne intervencije, sudija Marin Zadrić me je „optužio da prekidam suđenje“ i pozvao sudske policajce da me udalje. Nakon što sam pokušao objasniti da je izlaganje advokata nerazumljivo, sudija Zadrić mi je povišenim tonom „objasnio“ kako „on sve čuje i razumije“, o čemu su svjedočile i slušalice koje je imao ! Zadrić je ipak odlučio da me po svaku cijenu udalji, uprkos mom glasnom objašnjenju u sudnici da se nalazim na radnom zadatku u ulozi novinara i izvještača i da će javnost o svemu znati. Ni to, međutim, nije pomoglo da Zadrić promijeni svoju odluku i u pratnji tri uniformisana policijska službenika ja sam ispraćen do samog izlaza zgrade Kantonalnog suda u Mostaru. Tvrdim da je ovo bio potpuno nepotreban čin na koji se opredijelio sudija Marin Zadrić, o čemu ću, naravno, informisati širu javnost, zatim predsjednika Kantonalnog suda u Mostaru, VSTV, te misiju OSCE u BiH i, naravno, matična bh.novinarska udruženja.



