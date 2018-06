U Bosni i Hercegovini jutros je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Arhiv / 24sata.info

Količine padavina u protekla 24 sata: Nevesinje 23 milimetra, Sanski Most 12, Bileća 9, Banja Luka, Mostar i Prijedor 8, Han Pijesak i Zenica 6, Bosanski Novi, Ivan-sedlo, Livno i Mrkonjić- Grad 4, Bugojno 3, Bjelašnica 2, Gack i Jajce 1.



Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan-sedlo 11, Bugojno 13, Jajce 14, Livno, Sarajevo i Sokolac 15, Bihać i Sanski Most 16, Banja Luka 17, Grude, Prijedor i Široki Brijeg 18, Mostar, Tuzla i Zvornik 19, Gradačac i Trebinje 20, Brčko i Stolac 21.



Atmosferskit pritisak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo raste.



U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Od sredine dana doći će do postepenog povećanja oblačnosti. Tokom dana bit će nestabilno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine će uglavnom biti poslijepodne i u večernjim satima. Vjetar će biti slab do umjeren na jugozapadu Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostalim područjima, veći dio dana, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.



U Sarajevu danas će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslijepodne i u večernjim satima porast oblačnosti može usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)